Rieti, bambini con disabilità. L'amministrazione di Fara in Sabina pensa ad un polo nel territorio

Paolo Giomi 20 ottobre 2021 a

a

a

Un fondo ad hoc dedicato ai Comuni del Lazio per progetti post-scolastici dedicati ai bambini con disabilità. E’ la proposta lanciata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, nel corso del Festival della Famiglia svoltosi a Fara Sabina nei giorni scorsi, e più precisamente a margine della presentazione del libro “Quello che non sanno di te”, scritto dalla giornalista reatina Maria Luisa Polidori e avente come argomento proprio il tema della disabilità.

Terremoto, ancora 114 famiglie fuori casa. A quasi 5 anni dal sisma restano 304 sfollati

Una proposta, quella di Pirozzi, sposata in pieno sin da subito dal sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, che l’ha immediatamente rilanciata. Sottolineando proprio i molteplici aspetti messi in evidenza durante la presentazione di un libro coraggioso, che racconta un mondo, quella della disabilità, di cui ancora si deve molto dire e soprattutto per il quale si deve molto lavorare. Durante l’evento i relatori hanno sottolineato l’importanza di parlarne per superare quelle sacche di ignoranza che ancora permangono nella società, e per liberare le famiglie da una vergogna che non ha ragione di esistere; lavorare per creare dei servizi di sostegno e supporto alle famiglie con figli disabili.

Comitato Grecccio 2023, pro loco dimenticata

Il sindaco Cuneo ha sottolineato “l’importanza di creare delle reti che prendano in carico le famiglie per toglierle dalla solitudine in cui spesso si trovano. Per questo stiamo lavorando ad un progetto dedicato al post-scuola dei bambini con disabilità che partirà a breve, e abbiamo manifestato la volontà di realizzare un polo nel suo territorio, all’interno del quale siano presenti tutti quei servizi di diagnosi e terapia per le disabilità”. Insieme a lei, il consigliere regionale Sergio Pirozzi ha dichiarato il suo impegno immediato, in sede di bilancio, per un fondo ad hoc da dare ai Comuni, finalizzato alla creazione di servizi che permettano ai giovani con disabilità una socialità nel dopo scuola, come la pratica di uno sport o di una attività ricreativa. Pirozzi ha auspicato su questa proposta una larga condivisione nell’Assise regionale. Il ricavato del libro andrà alla Fondazione Atena, fondata dal prof. Maira, per favorire lo sviluppo della ricerca nel campo della Neurochirurgia.



5 anni fa il sisma nel Centro Italia: Lav operativa da subito per soccorso ad animali e persone in difficoltà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.