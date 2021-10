Fiano Romano, ecco la nuova squadra del sindaco Santonastaso

Paolo Giomi 20 ottobre 2021 a

Nonostante l’esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni, è con non poca commozione che Davide Santonastaso, nuovo sindaco di Fiano Romano, ha giurato sulla Costituzione nel corso del suo primo consiglio comunale con la fascia tricolore. Un consiglio che, di fatto, dà il via al nuovo corso della sua amministrazione, la prima da sindaco. L’assise ha ratificato anche i componenti della nuova giunta, tra molte conferme e altrettante novità.

Nel ruolo di vicesindaco, che proprio Santonastaso ha ricoperto al fianco dell’ex primo cittadino Ottorino Ferilli, è stato nominato Mattia Gianfelice, che prenderà le deleghe a istruzione e politiche giovanili. Ferilli, sindaco uscente e candidato consigliere più votato in assoluto nell’ultima tornata elettorale, sarà assessore a lavori pubblici e personale; Edia Pezzola sarà assessore all’ambiente, al turismo e alle associazioni. Altra riconferma quella di Vittoria Iannuccelli, che tiene urbanistica e bilancio; novità assoluta invece l’ingresso di Flavio Di Muzio, nominato assessore alle politiche sociali e alla sanità, incarico più che mai delicato in vista dell’imminente partita per la nuova Casa della Salute da giocare in sede regionale. Appena fuori dal perimetro della giunta, alcune deleghe sono state consegnate ai consiglieri comunali di maggioranza: Francesca Martella si occuperà di cultura e pari opportunità; Marco Cannistrà di sport e patrimonio; Barbara Orsi delle attività produttive e al commercio, altro incarico più che mai delicato in vista dell’imminente arrivo in terra fianese di realtà internazionali come Amazon e Hilton.Si inserisce in quest’ottica anche quella che, forse, rappresenta la principale novità del corso Santonastaso: l’istituzione di una delega ad hoc alle politiche del lavoro, assegnata a Primo Sparnacci.

La presidenza del consiglio comunale è stata assegnata a Barbara Orsi, con Andrea De Fabiis, candidato sindaco con la lista del centrodestra unitario, vicepresidente“Faccio i migliori auguri di buon lavoro a tutto il nuovo consiglio comunale, al quale auguro di operare sempre nel solo interesse della nostra comunità – ha commentato il neosindaco Santonastaso – non abbiamo mai conosciuto o considerato i cittadini di Fiano come cittadini di serie A e di serie B, e lavoreremo nell’interesse di tutti”.

