Monterotondo, i dissuasori non risolvono il problema degli storni che continuano a sporcare

Lo scorso 11 ottobre erano cominciate le operazioni per far allontanare gli storni dal Parco della Rimembranza. Una buona notizia ma in pochi potevano pensare che forse le cose sarebbero addirittura peggiorate. Monterotondo continua a fare i conti con migliaia di volatili che stazionano in città ormai da agosto, anche in anticipo rispetto agli anni passati. Degli ospiti che stanno causando non pochi problemi, specialmente dal punto di vista igienico-sanitario.

Per tutti questi mesi, infatti, gli storni hanno sostato sugli alberi posti lungo la scalinata che porta verso il Palazzo Comunale. La presenza di migliaia di volatili ha reso praticamente impossibile l’attraversamento della scala ricoperta completamente di guano. L’odore che emana ormai la zona è impossibile da sopportare e l’amministrazione sta aspettando la nuova migrazione degli uccelli per intervenire sugli arbusti e sulla pulizia della scala. Per accelerare i tempi a Palazzo Orsini si è pensato di azione dei “dissuasori acustici, per allontanare gli storni”, annunciava l’amministrazione lo scorso 11 ottobre.

“Finita la fase di allontanamento degli uccelli si procederà con quelle di pulizia e di sanificazione dell'area, al termine delle quali si passerà alla potatura degli alberi, affidata ad una ditta specializzata e svolta nel periodo di riposo vegetativo, tra autunno e inverno, in modo da preservare la salute delle piante” spiegavano ancora dal Comune. Gli storni si sono spostati ma, purtroppo, non dove pensavano o speravano gli specialisti intervenuti. I volatili hanno trovato casa pochi metri distanti dal Parco della Rimembranza e in luoghi forse ancora più sensibili. Un gruppo si è spostato sugli alberi a ridosso del Parco di Viale Bruno Buozzi, nel cuore della Passeggiata, di fronte ad una scuola e sopra le teste di centinaia di bambini e bambine che giocano lì ogni giorno. Un altro gruppo ha deciso di stazionare di fronte all’ingresso dell’Ospedale SS Gonfalone a riprova, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la natura non si comanda. Un nuovo problema, quindi, per il Comune che ora dovrà pazientemente aspettare la migrazione degli storni verso altri lidi e prepararsi al loro ritorno la prossima stagione.

