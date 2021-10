Rieti, due chili di droga. Donna condannata per spaccio arrestata dalla polizia

18 ottobre 2021 a

a

a

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Rieti, hanno arrestato la reatina C.B.E., di 33 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Sorveglianza di Roma per aver commesso reati in materia di stupefacenti. La donna, che era stata arrestata dalla polizia nel 2018, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga disposte dal Questore di Rieti, poiché trovata in possesso di oltre 2 chili di hashish che deteneva nascosti nella sua abitazione, è stata condannata dall’Autorità Giudiziaria alla pena definitiva di 3 anni di reclusione. Gli agenti della polizia l’hanno rintracciata la scorsa settimana in questo capoluogo, nonostante la stessa, con la collaborazione del fratello convivente che ha posto in essere condotte elusive, abbia cercato di sottrarsi alla cattura.

Truffa in acquisti on line, campano denunciato dalla polizia

Immediatamente bloccata è stata arrestata e, così come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma è stata condotta presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, dove sconterà la sua pena.

Prelevano dal conto corrente di una signora con un sms truffa. Denunciati due truffatori

Il fratello dell’arrestata, C.L.S., peraltro già noto alla polizia in quanto arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile nel 2018, poiché trovato in possesso di oltre 3 kg di hashish, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere del reato di favoreggiamento per aver cercato di evitare l’arresto della donna.

x 1 / 4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.