Terremoto, gli agricoltori che hanno resistito alla distruzione. Le loro storie raccontate da Coldiretti

Storie di resilienza dai comuni del cratere del sisma ad Amatrice e Accumoli, dove si è svolto un evento organizzato dalla Protezione Civile e Coldiretti, unite in una collaborazione sinergica, che ha l’obiettivo di mettere in atto azioni concrete per combattere il cambiamento climatico, prevenire e gestire gli eventi calamitosi, migliorando la sicurezza dei territori. Storie di agricoltori che non hanno abbandonato la loro terra e hanno saputo reinventarsi, dopo le calamità naturali che hanno distrutto le loro aziende. Commoventi le testimonianze dei Giovani Impresa Coldiretti, che sono arrivati con i loro “prodotti della rinascita”, da tutta Italia per raccontare il dramma che hanno vissuto e la forza con cui hanno affrontato le difficoltà be si sono rialzati.

Lo hanno fatto in un confronto che si è svolto nell’auditorium “Della Laga” ad Amatrice: “Protezione Civile e Agricoltura: sinergie in movimento”, moderato dalla giornalista de Il Messaggero, Raffaella Di Claudio, a cui hanno preso parte il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e dal vice presidente nazionale di Coldiretti, David Granieri, che guida anche la federazione del Lazio, insieme al presidente della commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella e il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Presente anche il vescovo Domenico Pompili e i sindaci di Amatrice e Accumoli, Giorgio Cortellesi e Franca D’Angeli, con il Prefetto, Gennaro Capo, i volontari della protezione civile insieme a Marco Guardabassi, che coordina le attività del Dipartimento della Protezione Civile.

“L’obiettivo è quello di affrontare i problemi con un sistema di previsione, prevenzione e gestione - spiega il vice presidente nazionale di Coldiretti, David Granieri - Crediamo vivamente come mondo agricolo di essere un presidio di protezione civile. I nostri agricoltori sono sentinelle dei territori, i primi ad accorgersi delle criticità, a dare l’allarme, a segnalare incendi e ad intervenire anche con i propri mezzi”. Un evento che si inserisce nell’ambito della “Settimana nazionale della Protezione Civile” in corrispondenza della giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre. “Se noi vogliamo avere un sistema di emergenza non possiamo non partire dall’ordinario - spiega il capo dipartimento, Fabrizio Curcio - e comprendere che il mondo dell’agricoltura, dell’allevamento, della cura della terra è fondamentale nel nostro sistema e non è un tema che dobbiamo porci solo quando c’è l’emergenza, ma è necessario pianificare”.

