Rieti, terremoto. Boom di pratiche per il sisma: potenziato l'ufficio comunale

Le pratiche relative alla sistemazione delle abitazioni lesionate dal sisma hanno ingolfato gli uffici comunali. Per risolvere il problema le strade potevano essere solo due: sperare che le domande diminuissero o assumere e potenziare l’ufficio comunale competente. L’assessore al Personale Oreste De Santis ha optato per questa seconda strada, piazzando due colpi importanti a costo zero, come il miglior direttore sportivo di calcio durante la campagna acquisti. “Da venerdì hanno preso servizio al quinto settore dei lavori pubblici, quello che smaltisce le pratiche relative al sisma, due professionisti: un ingegnere e un architetto. Assunzioni che si sono rese necessarie per rendere più veloce il lavoro dell’ufficio che ultimamente è aumentato in maniera considerevole” ha detto l’assessore De Santis. Un potenziamento dell’ufficio a costo zero per l’amministrazione comunale.

“I due professionisti saranno pagati dall’ufficio ricostruzione della Regione - ha precisato De Santis - quindi per le casse comunali nessun aggravio”. Le assunzioni in Comune proseguiranno. Il 27 di ottobre il ministero dell’Interno dovrebbe dare l’ok definitivo all’ingresso in pianta stabile di 30 persone vincitrici di concorso.

“La nostra pratica non è stata oggetto di chiarimenti, quindi aspettiamo il 27 ottobre per dare l’ufficialità dell’ingresso di 27 vincitori di concorso, tre lsu e un dirigente alla segreteria generale”. Trentuno persone che portano il totale del personale intorno a 300 unità. “Il massimo sono 315, quindi ormai siamo vicini all’organico ottimale, sono orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare in questi anni - ha concluso l’assessore De Santis - Alla fine, tra diretti e indiretti, siamo riusciti a creare 100 nuovi posti di lavoro sotto la pandemia, tanto che verremo premiati a Parma dall’Anci per la nostra capacità di realizzare concorsi nel periodo Covid”.

