Terremoto, ad Amatrice al via i lavori per Casa Futuro

Posata la prima pietra di Casa Futuro, ad Amatrice rinasce il complesso Padre Giovanni Minozzi. Alla presenza di tutte le più importanti autorità in una sobria cerimonia in cui il vescovo Domenico Pompili ha svolto il ruolo di padrone di casa è stato lo stesso architetto Fabrizio Boeri, autore del progetto a spiegare “abbiamo voluto ispirarci allo spirito originario del “Don Minozzi”. La nuova struttura, promossa dalla diocesi di Rieti e dall’Opera nazionale per il Mezzogiorno d’Italia vedrà come protagonista la corte che “è l’architettura della comunità e il suo concetto appartiene alla storia italiana ed europea” e trarrà ispirazione dall’idea di ecologia integrale espressa da Papa Francesco nella sua enciclica Laudato si’.

Legnini: "Giovedì via libera al piano da 1,78 miliardi per le aree colpite nel 2009 e 2016"

Ad Amatrice ieri, oltre al vescovo, c’erano tra gli altri, il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Il cantiere ha l’ambizione di divenire un modello “lo abbiamo pensato alla stregua di una scuola in cui, per esempio, le macerie verranno per quanto possibile riutilizzate per farne fondazioni, muri di contenimento e per plasmare i pannelli delle facciate dei nuovi edifici”. Nello specifico sono previste quattro corti, spazi che uniscono “i piani della contemplazione e dell’azione”: la “corte civica” che ospiterà la sede comunale, una sala polifunzionale e una biblioteca pubblica con un piano interrato destinato a parcheggio e locali tecnici per il funzionamento dell’edificio; la “corte del silenzio”, orientata con la Torre Civica e la chiesa di Santa Maria dell’Assunta, che ospiterà la Casa Madre dell’Opera nazionale con le residenze dei religiosi, una struttura di accoglienza e un centro assistenziale da destinare a casa di riposo. Previsti anche ambienti museali e liturgici, un giardino e uno spazio comune a servizio degli ospiti, la “corte dell’accoglienza” che sarà dedicata a funzioni di ospitalità per i giovani, con un teatro/auditorium, spazi ricreativi, mensa e sale per la formazione e per finire la “corte delle arti e dei mestieri”che ospiterà laboratori didattici e di trasformazione dei prodotti agroalimentari provenienti dalle filiere locali.

Ferrovia Salaria, Rfi pronta a realizzare il collegamento con Ascoli Piceno

Dalle parole del vescovo Pompili si ha l’impressione che questa opera voglia essere la trasposizione materiale di come la Chiesa di Rieti immagina il futuro di questa terra “non basta ricostruire ma è necessario rigenerare questa terra. Rigenerazione che passa attraverso i grandi obiettivi che Casa Futuro si propone: essere un luogo di accoglienza per giovani, con un centro studi che si ispira ai principi e alle grandi questioni sollevate dalla Laudato si’; diventare un riferimento per la filiera agroalimentare che sia anche un punto di forza economica; essere un luogo di accoglienza per gli anziani dove anche la realtà dei padri dell’istituto Don Minozzi e delle sorelle, chiamate ‘ancelle’, potranno avere casa; essere un punto di raccolta di servizi amministrativi del Comune, che serviranno a rimettere in moto la macchina dei beni comuni”. Casa Futuro può indicare la via, ma occorre che tutti diano il proprio contributo, e le infrastrutture, ribadisce il vescovo, saranno fondamentali, il riferimento è sia “al raddoppio della Salaria che alla ferrovia dei due mari”.

Legnini: “Fine ricostruzione entro il 2031”

