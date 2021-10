Rieti, nasce Cambiamo-Coraggio Italia. Rinaldi: “Lavoriamo per una lista per le prossime comunali”

16 ottobre 2021 a

“Si costituisce anche a Rieti un nuovo ed importante soggetto che punta a ricoprire un ruolo centrale nel dibattito pubblico e politico del territorio”. Le parole sono quelle di Vincenzo Rinaldi, responsabile in provincia del comitato promotore della nuova formazione Cambiamo-Coraggio Italia.

“Si avvertiva il bisogno di una nuova forza in grado di rappresentare un’area moderata, liberale, tesa alla politica del fare che aiuti a superare una fase di populismo e tensioni che l’Italia deve lasciarsi alle spalle. Insieme al gruppo di amici e sostenitori che stiamo già costituendo metteremo in campo il massimo impegno e la massima determinazione per costruire anche in provincia di Rieti una forza serena e credibile che possa suscitare la voglia di impegnarsi di tanti cittadini. Coraggio Italia, nonostante sia nata da pochi mesi, ha già ottenuto risultati importanti nei territori in cui è andata al voto, come nelle recenti elezioni della Regione Calabria, dove è stata premiata con quasi il 6% di voti. Chiaramente, nel panorama provinciale il primo e più importante appuntamento elettorale sarà quello del capoluogo, con le elezioni amministrative 2022. Noi lavoreremo per farci trovare pronti a questo appuntamento, convinti che le istanze rappresentate da Coraggio Italia siano necessarie e importanti anche nella nostra realtà. Lavoreremo per presentarci al vaglio degli elettori reatini con una lista forte e composta da cittadini, professionisti e giovani, credibile, con un gruppo di persone di qualità che vogliono offrire la propria opera e la propria passione per il miglioramento delle condizioni di Rieti”.

Coraggio Italia, la nuova formazione liberale e moderata è nata la scorsa estate che vede come presidente il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e come vicepresidenti il Governatore della Liguria Giovanni Toti, il senatore Gaetano Quagliarello e il capogruppo alla Camera Mario Marin.

