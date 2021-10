Monterotondo, ragazzo picchiato e lasciato a terra. Il giovane è uscito dalla terapia intensiva

Matteo Torrioli 16 ottobre 2021 a

Non è più in terapia intensiva ma ancora non è in grado di parlare visti i danni riportati. Continuano le indagini della Compagnia dei Carabinieri di Monterotondo guidata dal Comandante Gianfranco Albanese per scoprire chi ha aggredito il 21enne ritrovato martedì pomeriggio senza sensi in Via Ugo Bassi, nel Centro Storico di Monterotondo, a ridosso del Teatro Ramarini. Il ragazzo di Monterotondo, che era stato trasportato d’urgenza con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma con un trauma facciale, la frattura delle vertebre e la lesione della milza, è ora fuori pericolo ma rimane in osservazione. Intanto questo ultimo evento ha di nuovo acceso il dibattito sulla sicurezza nella parte vecchia della città.

Nonostante l’estate sia finita e la movida sensibilmente ridotta, non mancano fatti di violenza e spaccio. “Prima o poi ci scapperà il morto, è solo questione di tempo – dice, con la paura negli occhi, Paola, una signora che vive al Centro Storico da 20 anni – prima pensavamo che solo di notte accadessero certe cose invece ora anche in pieno giorno. Non so come siano andate le cose ma spesso, specialmente quando arriva il buio, c’è paura ad andare in giro”. “Questi giovani sono fuori controllo – commenta Aldo, altro abitante del Borgo, il quale crede sia stata una questione tra ragazzi – praticamente ogni sera c’è una rissa più o meno grave. Alla fine non sono neanche tanto sorpreso di quanto accaduto, era normale capitasse”.

Le storie che raccontano abitanti o semplici passanti si somigliano. La sensazione è che ci siano alcuni punti del Centro Storico divenuti zone franche. Specialmente nelle ore notturne non sono rai fenomeni di spaccio e violenza specialmente tra i più giovani. Ora ancora non si è capito se la vicenda del 21enne riguardi effettivamente dei ragazzi anche se, almeno da alcune testimonianze raccolte dopo il fatto di martedì pomeriggio, sembra proprio una questione consumatasi tra giovani.

