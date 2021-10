Roma, pistola e droga in auto. Non si ferma all'alt della polizia: arrestato uomo di Mentana

13 ottobre 2021 a

Un inseguimento con la Polizia per le vie di Roma, poi lo schianto contro un muro. È finito male la notte brava di un 34enne mentanese arrestato per possesso di arma clandestina da guerra e denunciato per possesso di sostanza stupefacente. L’uomo alla guida di una Fiat Panda non si è fermato all’alt impostogli da una volante della Questura di Roma su viale Alessandrino.

Da qui l’inseguimento con il fuggitivo che ha imboccato la via Casilina verso fuori Roma cominciando una pericolosa fuga nel corso della quale il 34enne ha gettato dal finestrino due involucri, poi risultati contenere hashish e shaboo.

Tallonato dai poliziotti il 34enne, dopo aver provato a speronare con la sua Panda le auto della Polizia, ha concluso la sua corsa su via Ernico Ferri, schiantandosi contro un muro nei pressi di una rotatoria alla Romanina. Illeso, gli investigatori hanno perquisito la sua casa a Mentana, dove hanno trovato altra droga ed un revolver con la matricola abrasa della quale non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza.

