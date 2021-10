Rieti Covid, il bollettino del 12 ottobre: nessun nuovo caso e 4 guariti

12 ottobre 2021 a

Rieti, frenata del coronavirus. Nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di martedì 12 ottobre. Si registrano 4 nuovi guariti: Leonessa (1), Poggio Moiano (1), Poggio Nativo (1) e Toffia (1). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 294 tamponi, il totale dall'inizio della pandemia è 125.221. Totale positivi: 133.

Procede spedita la Campagna vaccinale anti-Covid19 della Asl Rieti: domenica erano 189.000 le somministrazioni eseguite dalla Asl di Rieti sul territorio della provincia di Rieti. 92.000 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. Superato il 55% del totale dei pazienti immunocompromessi chiamati per la somministrazione della dose aggiuntiva. 140 sono le co-somministrazioni di vaccino antinfluenzale e della dose aggiuntiva di vaccino anti-Covid19 somministrate dallo scorso 7 ottobre. La co-somministrazione, dedicata agli over 80 anni, avviene presso l'hub ex Bosi di Rieti e l'hub Amazon di Passo Corese. La Asl di Rieti ha avviato anche la somministrazione della terza dose "booster" a tutto il personale sanitario aziendale over 60 anni. Per dose booster, si intende una dose di richiamo, da effettuare trascorsi i 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria.

Per il momento l'Azienda procederà con tale somministrazione, fino al 16 ottobre, presso l'hub ex Bosi, tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e presso l'hub Amazon di Passo Corese (mercoledì e venerdì) dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Con la somministrazione booster l'operatore sanitario potrà scegliere anche di effettuare contemporaneamente la vaccinazione antinfluenzale.

