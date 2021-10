Comitato Rieti: “Importante l'interesse di Rfi sulla Ferrovia Salaria”

11 ottobre 2021 a

La notizia dell’interesse da parte di Rfi al progetto di fattibilità della Ferrovia Salaria anticipata dal Corriere di Rieti è stata accolta con soddisfazione dal Comitato che “segna inequivocabilmente l’importanza strategica, economica e infrastrutturale del collegamento ferroviario tra Roma e la provincia di Ascoli Piceno e mette “nero su bianco” la volontà di iniziare a mettere mano fattivamente alla realizzazione dell’opera".

"Alla luce di ciò, il nostro impegno come Coordinamento non può che essere quello di rilanciare, con ancora più vigore, l’attenzione sulla fondamentale importanza di questa infrastruttura, portando a conoscenza della stessa la più ampia platea di cittadinanza possibile e smuovendo le “coscienze” delle Amministrazioni locali – che per troppo tempo sono rimaste passive o, peggio, inattive. Come Coordinamento per la Ferrovia Salaria - continuano - invitiamo tutti a firmare la nostra petizione online (che ha ormai superato le diecimila firme). La raccolta delle firme, infatti, rappresenta uno strumento dall’elevato peso specifico, per le future decisioni riguardo lo stanziamento di ingenti finanziamenti per le nuove opere infrastrutturali nel nostro Paese".

"Per lo stesso motivo, risulta altrettanto fondamentale che gli Enti locali aderiscano al nostro Manifesto per la Ferrovia Salaria, mostrando – così – fattivamente l’interesse dei Territori allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria in questione”.

