Rieti, al via i lavori per la rotatoria in via Chiesa Nuova

Dopo tanti annunci e altrettanti rinvii, partiranno oggi i lavori per la rotatoria di via Chiesa Nuova all'incrocio con via Comunali.

A darne notizia è il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse. “Un'opera - spiega - che i cittadini attendevano da troppo tempo e di cui la provincia si è fatta carico in toto con una spesa di circa 250mila euro trovando la quadra con il Comune di Rieti e tutti gli enti interessati dovendo anche pensare ai lavori di metanizzazione che stanno interessando la piana reatina e alla fitta rete di servizi che si incontrano in quel punto specifico”.

Il presidente Calisse ha poi voluto sottolineare che questi lavori sono “un orgoglio per la Provincia di Rieti che poteva sembrare solo un Ente superfluo e marginale mentre ora si trova finalmente a risolvere un problema serio alla cittadinanza, nonostante la realizzazione della rotatoria non fosse di stretta competenza provinciale. L'ennesima dimostrazione che ce la stiamo mettendo tutta per essere vicini ai cittadini e assecondarne le necessità”. La rotatoria dovrebbe mettere in sicurezza un incrocio che in passato ha visto numerosi incidenti anche gravi.

