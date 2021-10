Rieti Covid, il bollettino dell'8 ottobre: 8 nuovi casi e 10 guariti

08 ottobre 2021 a

Otto nuovi casi e positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di venerdì 8 ottobre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 8 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Collevecchio (4), Fara in Sabina (2), Mompeo (1) e Stimigliano (1). Si registrano 10 nuovi guariti: (3) Rieti – (4) Borgorose – (1) Fara in Sabina – (1) Poggio Nativo – (1) Scandriglia. Numero tamponi eseguiti: 266. Totali tamponi eseguiti: 124.332. Totale positivi: 135.

Terza dose e influenzale. Al via le somministrazioni

Ieri mattina aa Rieti, presso l’hub vaccinale della Asl di Rieti ex Bosi sono state eseguite le prime 40 co-somministrazioni del vaccino antinfluenzale e delle dosi aggiuntive del vaccino anti-Covid19. Ottima la risposta dei cittadini che hanno aderito con convinzione e grande senso di responsabilità. La somministrazione del vaccino antinfluenzale e della contestuale dose aggiunta di vaccino anti-Covid19 proseguirà nei prossimi giorni nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale, non soltanto presso l’hub ex Bosi di Rieti ma anche presso l’hub Amazon di Passo Corese.

La vaccinazione contro l’influenza è considerata la strategia più efficace per proteggere le persone fragili e continua ad essere raccomandata anche alla luce della situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus SARS-CoV-2. Fondamentale la collaborazione costituita tra la Asl di Rieti, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta per l’avvio della campagna antinfluenzale sul territorio della provincia di Rieti. Una attività sinergica che permetterà una programmazione capillare per raggiungere il numero più ampio possibile della popolazione eleggibile.

