Rieti, farmacia chiusa. Il Terminillo continua a perdere pezzi

Lu. Spa. 08 ottobre 2021 a

a

a

“Si pensa troppo al futuro del Terminillo ma, probabilmente, si trascura il presente”. Questo in estrema sintesi i commenti del popolo della rete alla notizia della chiusura della Farmacia Bordi. Il titolare, il medico Raffaele Bordi, dopo anni di onorato servizio è andato in pensione. Da tempo pensava di mollare il dottor Bordi, titolare dell’unica farmacia di Terminillo, in via dei Villini: la farmacia “Santa Maria” e quel giorno, dopo aver resistito per un altro anno, è arrivato. E così l’unico punto di riferimento non solo per l’acquisto di medicine ma anche per un semplice consulto medico rapido per residenti, turisti e persone di passaggio, è venuto meno.

I sindacati: "Giusto sospendere gli operatori sanitari no vax"

L’83enne titolare ha fatto esperienza con un grande farmacista reatino, Tommaso Manca per poi passarla alla guida della farmacia del Terminillo che, vale la pena ricordare, è l’unico presidio medico presente nella stazione turistica montana. Il meritato riposo dopo anni di lavoro è arrivato ma allo stesso tempo sono iniziati i disagi per i residenti visto che al momento la farmacia è chiusa in attesa che qualcuna la rilevi. Per ora le saracinesche restano abbassate. “Un vero peccato - spiegano alcuni operatori del Terminillo - perché il dottor Bordi era una vera e propria istituzione oltre un punto di riferimento per tutti noi. Ha rinviato per tanti anni di andare in pensione, solo per tenere vivo quel negozio che era molto di più d’una attività commerciale”. In attesa che si trovi un sostituto resta il vuoto speriamo solo temporaneo lasciato dalla chiusura della farmacia. L’ennesimo servizio che viene a mancare ai residenti della montagna che sovrasta Rieti. Già in passato le associazioni locali e i turisti che stagionalmente affollano l’ex montagna di Roma, avevano segnalato i disagi creati dalla mancanza di un distributore di benzina (chiuso anni fa), di una banca o più semplicemente di uno sportello bancomat (chiuso anche quello) e altre attività essenziali. Se a questo aggiungiamo anche il rischio che gli impianti sciistici potrebbero restare chiusi a causa della scadenza della conevenzione con l’attuale gestore il quadro diventa davvero preoccupante.

Impianti di risalita, la gestione è un'incognita

“Mentre si chiedono collegamenti e ampliamenti sciistici con il progetto Tsm sul Terminillo - sottolinea attraverso i social, Ines Millesimi nota ambientalista e amante della montagna - il decadimento e lo spopolamento avanza. Gli enti preposti si attivassero a risolvere la questione degli impianti esistenti invece di fare finta di non sapere”.

Terminillo, iniziati lavori di manutenzione al fosso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.