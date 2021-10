Rieti Covid, il bollettino del 7 ottobre: 7 nuovi casi e 5 guariti

07 ottobre 2021 a

Coronavirus, 7 nuovi casi e 5 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di giovedì 7 ottobre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (1), Montopoli (1), Poggio Nativo (1) e Toffia (4). Si registrano 5 nuovi guariti: (1) Rieti – (1) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Rocca Sinibalda – (1) Scandriglia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 406 tamponi e dunque dall'inizio della pandemia ne sono stati fatti 124.066. Totale positivi: 137.

Dopo la circolare emanata dal Ministero della Salute, la Asl di Rieti, a partire da oggi giovedì 7 ottobre 2021, è iniziata la somministrazione contemporanea del vaccino antinfluenzale e della dose aggiuntiva del vaccino anti-Covid19. La somministrazione del vaccino antinfluenzale e della contestuale dose aggiunta di vaccino anti-Covid19 sono in programma presso l’hub ex Bosi di Rieti e l’hub Amazon di Passo Corese nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale, nella medesima seduta, su alcune categorie di soggetti, vedi gli over 80 anni, per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e allo stesso tempo sono risultati eleggibili per la vaccinazione.

Anche quest'anno la vaccinazione antinfluenzale sarà molto importante per proteggere al meglio le persone più fragili. Tale vaccinazione è considerata la strategia più efficace per la prevenzione dell'influenza, che continua ad essere raccomandata anche alla luce della situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus. Con la distribuzione delle prime dosi di vaccino antinfluenzale da parte della Regione Lazio, come accaduto nelle precedenti fasi della pandemia, la Asl di Rieti ha contestualmente aperto un importante canale di interlocuzione e collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, al fine di programmare capillarmente su tutto il territorio della provincia di Rieti la vaccinazione antinfluenzale a tutta la popolazione over 65.

