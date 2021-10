Rieti, sussidi non dovuti. In 13 denunciati dai carabinieri

06 ottobre 2021 a

a

a

Dall’inizio del 2021, i Carabinieri di Rieti hanno bloccato l’indebita percezione del beneficio del reddito di cittadinanza a 13 persone, sette cittadini rumeni e sei italiani, segnalandoli in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti. Questo l’esito degli ordinari controlli sul territorio effettuati, in perfetta sinergia, dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e gli altri reparti dell’Arma operanti sul territorio (territoriali e forestali).

Reddito cittadinanza, 4 progetti per dare lavoro a cento reatini

Nella maggior parte dei casi, l’illecito riscontrato consiste nell’aver reso dichiarazioni attestanti cose non vere o aver utilizzato documenti falsi, ovvero nell’aver omesso informazioni dovute, allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza. In un numero minore di casi, invece, i titolari, pur avendo legittimamente ottenuto il beneficio, non hanno comunicato le successive variazioni del reddito e del patrimonio.

Furbetti del reddito di cittadinanza, dieci denunce e recuperati 50mila euro

È stata così bloccata l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte degli interessati, per un ammontare complessivo pari ad euro 57.797,47. Dall’inizio del anno in corso, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti e i reparti del Comando Provinciale, hanno effettuato 71 controlli su altrettante persone condannate, tratte in arresto, sottoposte a fermo di p.g. o altre misure cautelari dai reparti territoriali, interrompendo così altre 22 indebite erogazioni del beneficio. Complessivamente è stata quindi scongiurata per l’erario una perdita pari a circa 320 mila euro.

Il Comune fa lavorare chi prende il reddito di cittadinanza. Progetti per 50 persone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.