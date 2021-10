Rieti, elezioni comunali. Cicchetti accelera: “Il candidato sindaco subito dopo i ballottaggi”

Alessandro Toniolli 06 ottobre 2021 a

Il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti commenta lo scenario politico tracciato dalla tornata elettorale, censura i trionfalismi “il centrosinistra vince laddove sostanzialmente già governava”, ma al contempo vede nell’amministrare un pericolo per il consenso, colpa di una burocrazia che conduce a deludere le aspettative. Per vincere è convinto che occorra al candidato il tempo giusto per presentarsi, spiegare cosa si vuole fare e, nel caso si venga da una esperienza amministrativa, spiegare anche perché non si è potuto fare qualcos’altro. Per questo anche per il centrodestra reatino crede che subito dopo i ballottaggi sia necessario accelerare per l’individuazione e la presentazione di un candidato. Cicchetti non crede nel capoluogo ad un possibile “terzo polo”, quella di Calenda viene giudicata una esperienza del tutto particolare, fondata sulla personalità dell’ex ministro che da abile politico è stato capace di mascherarsi da civico, adottando però tutte le strategie del politico navigato.

Una lunga analisi, tratteggiata con gli strumenti della passione e dell’esperienza, a colpire maggiormente il sindaco “l’eccesso di propaganda. A Torino c’era il centrosinistra almeno che non si voglia dire che Appendino era di centrodestra, a Milano c’era il centrosinistra, a Bologna non ne parliamo, a Roma c’era il centrosinistra, a Napoli il centrodestra non vince dal ’93. Dove sono queste vittorie strabilianti? Se a Milano il centrosinistra a vinto al primo turno è perché il centrodestra che ha preso un candidato civico lanciandolo all’ultimo momento. Il centrodestra ha sbagliato una serie di mosse agevolando il cammino di recupero del centrosinistra sul Movimento 5 Stelle”. Quello che vede manifestarsi è una perdita di credibilità della politica “testimoniata dalla ricerca di candidati civici, quasi ci si debba vergognare di aver percorso un cursus honorum di carattere politico. Non si può candidare un civico nella capitale d’Italia, nella capitale d’Italia si candida un uomo politico”. Ad aggravare la situazione “le procedure folli messe in atto per via legislativa, che non consentono di prendere impegni e portarli a compimento”. Quindi l’amministrare riduce il consenso elettorale perché “ci si presenta con un programma, dopo di che ci si trova a gestire le vicende con normative fuori dal tempo”. Questo produce una perdita di credibilità. Il nemico è la lentezza “conseguenza di leggi folli”.

Sulle ipotesi di terzo polo a Rieti “Dove sta Calenda a Rieti? Calenda è un politico non è un’invenzione, alle scorse elezioni il terzo polo ha preso il 5%”. Il centro destra è stato prima a trazione Berlusconiana, poi Salviniana, ora sembra il momento della Meloni “il rischio è che ognuno voglia fare spesa ai danni del vicino, invece di fare spesa ai danni dell’avversario”, e questo è valso secondo Cicchetti anche per il PD che avrebbe cannibalizzato l’elettorato M5S. Cicchetti ha più di una volta detto di non volersi candidare di nuovo, quali caratteristiche dovrebbe avere il candidato di centrodestra? “Dovrebbe avere innanzitutto il tempo di manifestarsi, non può accadere quello che è accaduto a Roma, a Milano e a Napoli. Salvini ha ragione, dopo il secondo turno sarà necessario decidere i candidati per la prossima tornata elettorale”.

