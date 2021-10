Fiano Romano, Santonastaso nuovo sindaco, lo ha votato un elettore su due

Paolo Giomi 06 ottobre 2021 a

Non una vittoria, ma un trionfo. Quello di Davide Santonastaso (e Ottorino Ferilli) è un autentico capolavoro politico, certificato dai 3mila 426 voti che hanno ribadito la fiducia all’amministrazione uscente. “Ha vinto la buona politica – è il commento a caldo del nuovo primo cittadino fianese – i cittadini ci hanno regalato un risultato straordinario, che oserei definire storico. I 3426 voti ci consegnano un incredibile 50%, la fiducia di cui avevamo bisogno e che è stata riposta in noi. Ne sentiamo tutta la felicità – prosegue Santonastaso – ma anche tutta la responsabilità. Per ora voglio dire grazie a tutti quelli che hanno creduto in me, in noi. Da oggi si comincia a lavorare per ripagare questa fiducia”.

“Questa vittoria testimonia che la lista Fiano 2030 è la migliore lista che Fiano potesse avere, e che Davide Santonastaso è il miglior sindaco che Fiano potesse avere – commentano i compagni di viaggio del nuovo sindaco del borgo tiberino – è stata ripagata la scelta di non cadere mai nelle provocazioni durante una campagna elettorale lunga e complessa, nella quale abbiamo scelto sin dal principio la linea della pacatezza, e della vicinanza ai cittadini. Una scelta che si è rivelata vincente”. Ed era prevedibile che, a trainare il grande successo di Santonastaso, fosse il sindaco uscente, Ottorino Ferilli, il più votato in assoluto con oltre 1000 preferenze personali, un contributo determinante al successo di Santonastaso e della sua lista. Con il nuovo sindaco, tra i banchi della maggioranza, siederanno anche Ferilli, appunto, e Flavio Di Muzio, Edia Pezzola, Barara Orsi, Mattia Ginafelice, Francesca Martella, Marco Cannistrà, Fatima Masucci, Vittoria Iannuccelli, Gina Luciani e Primo Sparnacci. Tra i banchi della minoranza siederanno i candidati sindaci Nicola Santarelli e Andrea De Fabiis, più Uliana Palladini e Simone Manco, per la lista “Insieme per Fiano”, e Giulia Patrignani per la lista del Centrodestra Unito. Una minoranza che si presenta già divisa, e della quale farà parte, per la prima volta dalla sua fondazione, il Partito democratico.

“Considerando l’esiguo margine di tempo con cui ci siamo presentati – spiega Andrea De Fabiis, candidato del centrodestra - abbiamo ottenuto comunque un buon risultato. Sono orgoglioso della campagna elettorale pulita che abbiamo fatto e ringrazio tutti coloro che mi hanno votato. La cosa che mi ha lasciato di stucco è che molte persone non siano venute a votare, nonostante fossero stufe della politica, o non si siano esposte, oppure hanno votato dall’altra parte. Credo che la prossima volta sarà la migliore”.

