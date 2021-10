Rieti Covid, il bollettino del 5 ottobre: 7 nuovi casi e 7 guariti

05 ottobre 2021 a

Sette nuovi casi e altrettanti guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di rieti di martedì 5 ottobre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Fiamignano (2), Greccio (1), Mompeo (2) e Poggio Mirteto (2). Si registrano 7 nuovi guariti: (3) Rieti, (1) Cantalice, (1) Magliano Sabina, (1) Petrella Salto e (1) Scandriglia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 436 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza 123.525. Totale positivi: 137.

Nel Lazio è iniziata nelle Asl la distribuzione delle prime 700mila dosi di vaccino antinfluenzale che servirà tutta la settimana. Le farmacie ospedaliere hanno ricevuto il vaccino e si stanno apprestando in queste ore a distribuirlo ai Medici di Medicina Generale. Data la numerosità dei medici tale operazione può aver bisogno di alcuni giorni e comunque verrà interamente completata entro questa settimana. I medici, non appena in possesso delle dosi di antinfluenzale, possono iniziare le somministrazioni alla popolazione over 65. Per quanto riguarda gli anziani over 80, la somministrazione può avvenire contestualmente alla dose di richiamo Covid nella medesima seduta, così come previsto dalle direttive del Ministero della Salute. Lo fa sapere in una nota l’Unita di Crisi della Regione Lazio.

