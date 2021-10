Rieri, scuola. Paura al Rosatelli, apre una finestra e viene travolto dai vetri

Paola Corradini 05 ottobre 2021 a

a

a

“Mantieni la distanza di sicurezza, dalle finestre!” Così la scritta sullo striscione apparso sul muro dell’Istituto Rosatelli di Rieti a firma degli studenti facenti parte del Blocco Studentesco che nella nota si dichiarano militanti. La protesta di chi ha preparato e affisso lo striscione sarebbe legata allo stato in cui verserebbe la scuola sia strutturalmente che in merito alla sicurezza sismica. Nella nota diramata i giovani del Blocco segnalano come “le aule della scuola cadano letteralmente a pezzi”. E, come raccontato dagli stessi studenti, sembra sia di qualche giorno fa la vicenda che ha visto coinvolto uno studente che andando ad aprire una finestra si è visto cadere sopra i vetri frantumati, “rischiando così di ferirsi gravemente”.

Pista ciclopedonale per gli studenti del Polo Didattico. Lavori al via entro ottobre

La scuola, sempre secondo gli scriventi, “invece di assumersi le proprie responsabilità, ha incolpato la classe, pretendendo il pagamento dei danni. Non è il primo evento di tale gravità e ci chiediamo quando la dirigente scolastica provvederà a mettere a norma le classi invece di lavarsene sempre le mani dando la colpa di ogni cosa agli studenti”. La nota di Blocco Studentesco definisce “ridicolo che gli studenti debbano sottostare a regole molto stringenti, in nome della presunta sicurezza (ingressi scaglionati, mascherine anche al banco e ricreazione seduti in classe) al solo scopo di entrare in aule che si dimostrano essere invece delle vere bombe a orologeria”.

“Pochi studenti, a rischio il 20% delle scuole”

Poi il richiamo alla dirigente scolastica Beatrice Tempesta che “forse pensa che mascherina e gel igienizzante ci proteggano anche da una scuola che ci crolla addosso, o forse è proprio la mascherina sugli occhi a impedirle di vedere quali sono le condizioni della scuola? A noi sicuramente non sta bene e se le cose non cambieranno saremo come al solito pronti a dare battaglia per i diritti degli studenti” conclude la nota Blocco Studentesco.

Una querelle che rischia di andare avanti anche nei prossimi giorni soprattutto perché la dirigente ha spiegato che in realtà “la finestra non si sarebbe rotta da sola, ma era invece integra e a romperla sia stato qualcun altro tanto che ha chiesto ai ragazzi di spiegare cosa fosse realmente accaduto”. La consigliera provinciale con delega alla Scuola, Claudia Chiarinelli, come sempre accaduto, si è messa a disposizione di studenti e dirigente per chiarire e risolvere quello che sembra non essere il primo episodio del genere e tiene inoltre a precisare “che le condizioni dell’istituto Rosatelli non sono come vengono descritte nella nota”. Resta il danno della finestra rotta e soprattutto il braccio di ferro tra gli studenti e la dirigente scolastica. Intanto la Provincia effettueranno un sopralluogo all’interno dell’istituto.

L'allarme dello Snals: "Contagi in aumento nelle scuole"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.