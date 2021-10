Rieti, voto in dieci comuni tra i quali Amatrice. Alle urne 8.094 cittadini

03 ottobre 2021 a

a

a

Oggi e domani dieci amministrazioni comunali della provincia saranno chiamate a rinnovare i propri consigli comunali. Saranno 8.094 gli aventi diritto al voto. Si vota ad Amatrice, Ascrea, Borbona, Borgo Velino, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Fiamignano, Monteleone Sabino e Torri in Sabina. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio. Saranno 21 i candidati alla carica di sindaco, mentre sono 203 i candidati alla carica di consigliere comunale. Occhi puntati soprattutto su Amatrice. Il paese torna alle urne dopo la morte dell’ex sindaco Antonio Fontanella. Tre le liste in pista per conquistare il Comune che dovrà gestire e governare il lungo processo di ricostruzione del paese distrutto dal terremoto. Il paese più piccolo al voto è Colle di Tora con i suoi 318 elettori, il più grande Amatrice con 2.128

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.