Rieti, ottanta milioni per il treno a idrogeno nella tratta per Sulmona e Terni

Alessandro Toniolli 03 ottobre 2021 a

a

a

Un miliardo e 780 milioni dal Pnrr per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Tra questi un finanziamento che dovrebbe essere coperto al 50% con 40 milioni di fondi pubblici e con il restante da privati per l’alimentazione ad idrogeno e l’ammodernamento della linea ferroviaria Sulmona - Rieti - Terni.

A Milano in 3 ore e 40 minuti con il Frecciarossa da Orte. Celebrata la prima storica fermata

Un’altra buona notizia per la provincia di Rieti e soprattutto per la parte colpita più duramente dal terremoto che con questi investimenti potrà scommettere con sempre maggiore convinzione sulla sua rinascita. A chiarire sull’importante misura adottata da Governo e Commissario al Sisma l’assessore regionale Claudio Di Berardino “nell'ambito della cabina di coordinamento dei due crateri sismici 2009-2016, sono stati approvati gli indirizzi programmatici del piano complementare al PNRR che riserva 1 miliardo e 780 milioni di euro ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. 1 miliardo e 80 milioni sono destinati al miglioramento delle infrastrutture viarie, all'ammodernamento delle stazioni ferroviarie, alla riqualificazione urbana, all'efficientamento energetico degli edifici, alla mobilità e trasporto sostenibile, mentre 700 milioni sono destinati al rilancio economico e al sostegno alle imprese dei crateri.”

Salaria, Rieti-Torano e piscina del Terminillo. Le storiche opere incompiute

Una misura molto apprezzata dall’assessore che si complimenta “per il lavoro svolto dalla struttura commissariale e da tutta la cabina di coordinamento integrata che, grazie a un impegno serrato e proficuo con il Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile, ha definito un incremento delle risorse destinate alle infrastrutture viarie”. Ferrovia ma anche Salaria e non solo “per il Lazio sono previsti interventi aggiuntivi sulla via Salaria e sulle strade di competenza dei comuni colpiti dal sisma del 2016, la realizzazione dell'impiantistica ad idrogeno sulla tratta che da Sulmona porta a Terni passando per Rieti, l'adeguamento tecnologico delle stazioni ferroviarie, il rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale. Saranno poi definiti gli interventi a sostegno dell'innovazione, del turismo e della cultura, della formazione e valorizzazione delle vocazioni territoriali.” Soddisfazione anche per il presidente della Commissione Bilancio della Camera Fabio Melilli “un grazie al commissario Legnini per la celerità con cui ha definito le misure. Ora spetta al sistema locale degli enti locali e delle imprese presentare progetti credibili per lo sviluppo e la crescita economica dei territori”. Apprezzamento anche da parte del parlamentare M5S Gabriele Lorenzoni che da sempre segue il tema delle infrastrutture con particolare interesse “dai primi documenti che ho potuto analizzare si tratterebbe di un investimento di circa 40 milioni di euro da parte dello stato ed uno di pari entità da parte di società energetiche interessate nella produzione di idrogeno”. In più dovrebbero essere realizzate due stazioni di rifornimento “una nella provincia dell’Aquila ed una a Rieti”.

In carcere coppia di ladri seriali. Hanno colpito in negozi e appartamenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.