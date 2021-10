Rieti, la Finanza sequestra 132 grammi di droga e denuncia una persona

02 ottobre 2021 a

Prosegue incessante l’attività d’istituto dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, nell’ambito del costante dispositivo di controllo e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari del Gruppo Rieti procedevano, unitamente all’unità cinofila messa a disposizione dal Gruppo Pronto Impiego Roma, al controllo di autovetture in transito sulla Salaria provenienti dalla Capitale. Le operazioni di servizio consentivano di sottoporre a sequestro complessivamente di oltre 132 grammi di sostanze stupefacenti che, dopo gli esami speditivi attraverso i drop-test in uso al Corpo, permettevano di rilevare i principi attivi della cocaina, dell’hashish e della marijuana.

Le attività di controllo si concludevano con la segnalazione alla locale Prefettura di due soggetti reatini per uso personale di sostanze stupefacenti, con il contestuale ritiro della patente di guida e di denunciare all’autorità giudiziaria un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti.

Le operazioni delle Fiamme Gialle reatine confermano la costante attenzione della Guardia di Finanza alla tutela del cittadino, presente sotto molteplici aspetti, non solo nel perseguimento degli obiettivi istituzionali di contrasto all’evasione fiscale ed all’economia sommersa, ma anche nell’incessante impegno nel contrasto ai diffusi traffici di sostanze stupefacenti sul territorio della Provincia di Rieti, ancor più nell’attuale periodo di emergenza sanitaria connessa alle misure di contenimento del virus Covid-19.

