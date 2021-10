Rieti Covid, il bollettino del 1 ottobre: 9 nuovi casi e 4 guariti

01 ottobre 2021 a

Sono 9 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di venerdì 1 ottobre. I nuovi casi sono stati registrati a Borgorose (2), Cittaducale (3), Poggio Nativo (2), Torri in Sabina (2). Si registrano 4 nuovi guariti: (2) Rieti – (1) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina. Numero tamponi eseguiti: 367. Totali tamponi eseguiti: 122.418. Totale positivi: 132.

Prosegue spedita la Campagna vaccinale anti-Covid19 della Asl di Rieti che nella giornata di giovedi 30 settembre supera le 186.000 dosi di vaccino somministrate sul territorio della provincia di Rieti. Nel dettaglio sono 186.520 le dosi somministrate. 96.078 sono prime dosi (74.844 Pfizer, 4.904 Moderna, 16.330 AstraZeneca), mentre il numero di cittadini che ha completato il ciclo vaccinale supera le 90.000 dosi (90.080).

In corso di svolgimento la somministrazione della dose aggiuntiva di vaccino agli immunocompromessi e agli over 80 anni ospiti e degenti delle 78 Case di Riposo e Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) presenti sul territorio della provincia di Rieti. Da mercoledì a mezzanotte è attivo per tutta la regione il servizio di prenotazione online per gli over 80 che abbiano ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021 (link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME). Le somministrazioni potranno essere effettuate presso i centri vaccinali oppure in farmacia. Chi volesse potrà fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

