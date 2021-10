Rieti, marijuana coltivata in una serra. Arrestato 34enne di Pescorocchiano

01 ottobre 2021 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cittaducale, unitamente ai militari delle stazioni di Pescorocchiano e di Fiamignano, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, D.M. trentaquattrenne incensurato di Pescorocchiano.

All’esito di un servizio mirato alla repressione dello spaccio di stupefacenti nell’area del Cicolano, i militari hanno sottoposto a perquisizione d’iniziativa l’abitazione dell’uomo. In una serra costruita nelle pertinenze dell’abitazione, occultate tra piante di pomodoro, sono state rinvenute due rigogliose piante di cannabis, alte più di 1.60 mt, in fase di inflorescenza, mentre, all’interno della casa, è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza di stupefacente del tipo hashish, in modesti quantitativi, nonché rami di piante della stessa specie da lavorare e materiale utile alla loro coltivazione.

L’uomo, dopo il fotosegnalamento, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti. Le piante e l’hashish saranno portate al Ris di Roma per stabilire l’esatta quantità di principio attivo presente. Continua, anche nei piccoli centri, l’impegno di tutti i reparti dell’Arma nell’attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, richiamato nell’incontro con la stampa dei giorni scorsi presso il Comando Provinciale.

