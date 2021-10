Monterotondo, escrementi e cattivi odori. Gli storni invadono il centro

Matteo Torrioli 01 ottobre 2021 a

La situazione ormai è fuori controllo. L’odore nauseabondo, in alcuni momenti della giornata, diventa insostenibile tanto che praticamente nessuno osa più passare su quel lato del marciapiede lungo via Mazzini. Il problema legato alla presenza di migliaia e migliaia di storni nel centro di Monterotondo sta diventando sempre più difficile da affrontare. In attesa che gli uccelli migrino nuovamente permettendo, come annunciato dall’amministrazione, una pulizia completa con sanificazione della scalinata che porta al Comune e una potatura degli alberi, i cittadini devono convivere con una situazione igienico-sanitaria assolutamente pericolosa. Sotto agli arbusti dove risiedono, ormai da agosto, gli storni lo scenario sembra quello di un film apocalittico.

Non c’è praticamente un centimetro di terreno che non sia stato ricoperto dal guano. La passata stagione migratoria, addirittura, Palazzo Orsini si affidò ad un “falco” per scacciare gli storni. Al di là della presenza di migliaia di volatili, come detto il vero problema è quello legato all’igiene. Per tamponare questa situazione, il Comune a metà settembre ha deciso di provvedere alla pulizia dell’area per poi procedere, come ha annunciato la vicesindaca ed Assessore ai Lavori Pubblici Isabella Bronzino, alla potatura degli alberi sui quali si posano i volatili. Quegli arbusti, infatti, sono ad oggi una vera e propria bomba batteriologica e probabilmente impossibile da pulire.

Come si legge nella determina che stanzia 7mila euro per la pulizia delle zone che sono divenute dimora degli stormi, si spiega che “gli storni hanno anticipato il periodo di migrazione e quindi arrivati nel nostro paese con molto anticipo, comportando un aumento del loro numero e un più lungo periodo di stazionamento”. Riguardo ai pericoli di carattere sanitario, è accertato “che gli storni possano trasmettere alcune malattie sia all’uomo che agli altri animali; possono essere portatrice di agenti patogeni principalmente di origine batterica quali Yersenia pseudotubercolosis, Mycobacterium avium, (entrambi inducono nell’uomo la tubercolosi avicula), Leptospira laura, nonché varie forme di Salmonella”.

