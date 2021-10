Rieti, povertà post Covid. Dal Comune di Fara in Sabina 100 euro a settimana per la spesa

Paolo Giomi 01 ottobre 2021 a

Buoni spesa da 5 euro a persona, elevabili a 7 euro in caso di minori, fino ad un massimo di 100 euro a settimana per ogni singolo nucleo familiare, da poter usare al massimo per 5 settimane consecutive. Sono i numeri dei buoni spesa messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Fara Sabina in sostegno delle famiglie che in misura maggiore hanno subito i danni provocati dalla pandemia di Covid-19. L’importo economico complessivo per la copertura della misura di sostegno, secondo quanto si apprende, si aggira attorno ai 70 mila euro.

I tagliandi potranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali del territorio comunale di Fara Sabina che hanno aderito all’iniziativa, e saranno riservati a persone che si trovano in situazione di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria, e che non percepiscono al momento della richiesta nessun altri tipo di sostegno da parte della pubblica amministrazione, ad eccezione di altri fondi erogati proprio in virtù della pandemia.

La domanda di accesso ai contributi potrà essere effettuata per tutto il mese di ottobre, attraverso una procedura online indicata sul sito del Comune di Fara Sabina. Al termine della scadenza del 31 ottobre prossimo, l’ufficio Servizi Sociali provvederà, sulla base delle domande ricevute, ad elaborare una graduatoria fino ad esaurimento dei fondi. “L’avviso è rivolto a tutti i nuclei familiari, anche monoparentali, che non riescono, in questa fase di emergenza, ad acquistare generi alimentari o di prima necessità, o ancora medicinali”, si legge nella nota informativa del Comune. “Si tratta della prima tranche del Buono spesa che è riservato all’acquisto di cibo, beni di prima necessità e medicinali per le famiglie che, con l’attuale crisi, non hanno mezzi per far fronte ai bisogni primari - dichiara Simone Fratini, vicesindaco e assessore alle politiche sociali del Comune di Fara in Sabina – i requisiti sono gli stessi dello scorso anno, per agevolare e ampliare il più possibile la platea dei beneficiari. Per qualsiasi necessità gli uffici comunali, che ringrazio per il lavoro che svolgono, sono a disposizione della cittadinanza. Questa amministrazione vuole dare sollecita risposta alle esigenze delle tante famiglie in difficoltà, e il fattore tempo - conclude Fratini - è importante per dare concretezza alla vicinanza che vogliamo dimostrare a chi ha più bisogno”.

