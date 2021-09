Rieti Covid, il bollettino del 22 settembre: 11 nuovi casi e 20 guariti

22 settembre 2021 a

Scendono i positivi in provincia. Ieri 11 nuovi casi di Covid e 20 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di mercoledì 22 settembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 11 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (4), Ascrea (1), Borgorose (1), Frasso Sabino (1) e Poggio Moiano (4).

Si registrano 20 nuovi guariti: (7) Rieti - (1) Contigliano – (2) Forano – (1) Mompeo – (1) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (3) Poggio Mirteto – (1) Scandriglia – (2) Stimigliano. Numero tamponi eseguiti: 364 per un totale dall'inizio della pandemia di 119.717. Totale positivi: 131.

Martedì 21 settembre la Asl dopo l’avvio delle terze dosi per i trapiantati e i dializzati, ha comunicato il reclutamento dei pazienti che fanno uso di farmaci immunosopressori e che afferiscono ai Centri specialistici aziendali di Oncologia, Reumatologia, Gastroenterologia, Radioterapia e Malattie infettive, per la somministrazione della dose aggiuntiva di vaccino anti-Covid19. La Asl di Rieti informa inoltre che in questa fase tutti i pazienti che si trovano in una condizione immunodeficitaria possono accedere alla vaccinazione in dose addizionale anche se sono pazienti seguiti da altri Centri specialistici.

