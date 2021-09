Roma, truffe ai danni di negozi e ristoranti. Vittime anche a Monterotondo: 5 arresti

22 settembre 2021 a

a

a

Cinque arresti per un giro di truffe ai danni di operatori enogastronomici. A Roma, Monterotondo, Cesano di Roma e Bracciano, i carabinieri della compagnia di Roma Parioli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma, su richiesta della Procura, in relazione ad un’ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe e sostituzione di persona. Il provvedimento cautelare parte da un’indagine condotta dal dicembre del 2019 al settembre del 2020, dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, nel corso della quale sono state scoperte 14 truffe perpetrate ai danni di operatori commerciali nel settore enogastronomico.

E' in prognosi riservata il nigeriano preso a bottigliate alla stazione

Le modalità attuate dai presunti responsabili prevedevano la creazione di account falsi di posta elettronica, attraverso i quali simulare ordini di merce provenienti da note società di forniture di beni e servizi nel settore alimentare; poi canalizzare la merce, ricevuta mediante artifizi e raggiri, in un sistema di mercato parallelo illecito, presso cui realizzare profitti economici, valutati nell’ordine di complessivi 100.000 euro in nove mesi. I ruoli venivano suddivisi attraverso la designazione della figura per la gestione delle comunicazioni, delle basi di stoccaggio della merce, reperimento degli strumenti per la contraffazione di marchi e la gestione delle risorse nonché la suddivisione dei guadagni illeciti.

Droga dello stupro, smantellata rete di spaccio: arrivava in città tramite corrieri cinesi

Il provvedimento cautelare trae origine da un’indagine condotta dal dicembre del 2019 al settembre del 2020, dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli, nel corso della quale sono state scoperte 14 truffe ai danni di operatori commerciali nel settore enogastronomico.

Sei arresti per traffico di droga dello stupro: spacciavano con monopattini elettrici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.