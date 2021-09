Fiano Romano, l'Hilton investe. Hotel da 103 posti vicino al casello di Roma Nord

Paolo Giomi 22 settembre 2021 a

Dopo quello di Amazon, che ha aperto il suo primo centro distribuzione del Lazio a Passo Corese, sulla sponda opposta del Tevere (e che a quanto pare si appresta ad aprire una seconda struttura proprio a Fiano), un nuovo grande player economico internazionale approda in terra Sabina. Stavolta, però, non nel comparto logistico, e non nell’area industriale di Fara in Sabina, ma nel “polo alberghiero” di Fiano Romano. Dove, a partire dalla prima metà del 2022, isserà la sua bandiera la storica catena di hotel di lusso Hilton, attraverso il marchio Hampton. La notizia giunge a seguito dell’accordo di franchising stretto nei giorni scorsi tra il celebre brand americano, presente ormai praticamente in tutto il mondo, e la società Welcome Service Srl, che a Fiano Romano vanta una decennale tradizione nel campo dell’ospitalità; il nuovo hotel Hampton by Hilton, che il Corriere di Rieti ha potuto vedere in anteprima attraverso il rendering del progetto, sorgerà a due passi dal casello autostradale di Fiano Romano, e sarà a servizio dell’intero quadrante, romano e reatino. Ma soprattutto, e non potrebbe essere diversamente, ai turisti e ai visitatori diretti verso Roma e verso le altre località turistiche del Lazio, tutte collegate attraverso l’Autosole e la vicina linea ferroviaria Orte-Fara Sabina-Fiumicino aeroporto.

La nuova struttura, i cui lavori inizieranno a breve, metterà a disposizione degli ospiti ben 103 stanze, a testimonianza del grande investimento delle due società sul territorio. Non soltanto in termini economici (nessuna cifra ufficiale è stata divulgata, ma appare chiaro come l’investimento viaggi su cifre a sei zeri, ndr), ma anche di volumi occupazionali, che verranno ulteriormente incrementati su tutto il territorio. Il che rappresenta un’ulteriore buona notizia, soprattutto per un comparto, quello della ricettività alberghiera, che sta ancora facendo i conti con il post-pandemia Covid.

“Siamo lieti di collaborare con Welcome Service Srl per annunciare il secondo hotel Hampton by Hilton nella provincia di Roma, situato in posizione strategica per accogliere i viaggiatori della fiorente business community romana - ha dichiarato Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton -. Continuiamo così ad aumentare il numero di strutture nella capitale, impegnandoci a sviluppare, la nostra presenza, forti dell’eredità di 60 anni su Roma, con un portfolio multi-brand, che soddisfi le diverse esigenze dei nostri ospiti”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Hilton per portare il marchio Hampton by Hilton nella zona di Roma Nord, a Fiano Romano - ha affermato Dario Lupi, proprietario di Welcome Service Srl, società alberghiera che vanta una decennale tradizione sul territorio - non vediamo l’ora di poter accogliere i nostri ospiti nel segno della pluripremiata cultura del servizio del brand “.

