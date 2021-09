Rieti Covid, il bollettino del 20 settembre. Un solo nuovo caso e 3 guariti

20 settembre 2021 a

a

a

Un solo nuovo caso di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di lunedì 20 settembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19 residente a Borgorose. Cio sono tre guariti: 2 a Monteleone Sabino e uno a Poggio Catino.

In Sabina 917 docenti ancora non vaccinati



Numeri condizionati tuttavia dal basso numero di tamponi effettuati (28 nelle ultime 24 ore). Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 118.956 test. Totale positivi: 144.

Pochi fondi per il personale Covid

Un’intera classe del liceo scientifico “Lorenzo Rocci” di Passo Corese è stata posta in quarantena precauzionale a seguito della positività al Covid-19 accertata su uno degli alunni della classe. E’ in corso il tracciamento, da parte della Asl di Rieti, per censire anche eventuali contatti avvenuti tra gli studenti e persone esterne alla scuola, mentre l’intera classe è tornata a didattica a distanza dopo appena una settimana dalla ripresa delle lezioni.

In quarantena una classe del liceo scientifico Rocci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.