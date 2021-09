Rieti Covid, quarantena per una classe del liceo scientifico Rocci di Passo Corese

Pa.gio 20 settembre 2021 a

Un’intera classe del liceo scientifico “Lorenzo Rocci” di Passo Corese è stata posta in quarantena precauzionale a seguito della positività al Covid-19 accertata su uno degli alunni della classe. E’ in corso il tracciamento, da parte della Asl di Rieti, per censire anche eventuali contatti avvenuti tra gli studenti e persone esterne alla scuola, mentre l’intera classe è tornata a didattica a distanza dopo appena una settimana dalla ripresa delle lezioni.

