Rieti, droga e soldi falsi. Denunciato uno straniero a Passo Corese

I carabinieri della stazione di Passo Corese hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un gambiano di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato sottoposto a controllo durante un servizio espressamente dedicato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di stupefacenti in centro a Passo Corese.

La perquisizione ha dato esito positivo, perché il giovane è stato trovato in possesso di due pezzi di hashish, per un peso orientativo di quasi tre grammi e una pasticca di ecstasy. Le modalità di occultamento e il rinvenimento di materiale per il confezionamento delle singole dosi hanno consentito ai militari operanti di capire che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio.

All’atto del controllo, l’extracomunitario era in possesso anche di una banconota da 50 euro che, per qualità e consistenza della carta, ha destato sospetti agli operanti. Effettivamente la successiva verifica ha dimostrato che si trattava di cartamoneta contraffatta e la banconota è stata sottoposta a sequestro.

