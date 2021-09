Rieti, Vittorio Sgarbi alla mostra sul Carro di Eretum: "Meraviglioso”

Paola Corradini 17 settembre 2021 a

“Semplicemente meraviglioso”. Queste le prime parole di Vittorio Sgarbi appena uscito dalla mostra “Il carro di Eretum” allestita dalla Fondazione Varrone a Palazzo Dosi. Prima di visitarla non ha voluto rilasciare dichiarazioni perché “prima devo rendermi conto di cosa vedo”. Si aggira tra le bacheche, legge le schede illustrative, torna indietro, chiede un catalogo. All’uscita sorride: “Non sono un archeologo e il carro di Eretum sino ad oggi era a me sconosciuto, bellissimo ed ho visto alla mostra cose che andavano oltre la mia immaginazione”. Ma in questa prima lectio magistralis il critico d’arte parla di “oggetti meravigliosi visti alla mostra che avrei voluto visitare con molta più calma”. L’archeologia riporta alla luce oggetti che uomini hanno realizzato per chi verrà dopo di loro”.

Vittorio Sgarbi è arrivato in città e in un Auditorium Varrone occupato in ogni posto ma nel rispetto delle normative anti Covid dove autorità, cittadini e appassionati hanno ascoltato il critico d’arte parlare di opere d’arte, pittori, chiese, culto cristiano e pagano, passando per Banksy, Pompei e culto della morte. “Da un luogo dove c’è solo la terra l’archeologo fa uscire la vita e ci riporta a ciò che vediamo oggi. Un passato che ritorna”. La dignità dell’archeologo che toglie dall’oblio meraviglie come quelle che sono esposte nella mostra che ho visitato”. “Le lamine che abbiamo visto oggi arrivano da una “profanazione” senza violare nessun rito vivo ma dando agli uomini di oggi la bellezza“

Esauriti in poche ore anche i biglietti per la seconda lectio magistralis del critico Vittorio Sgarbi, dal titolo L’arte di Amatrice e Accumoli, dal terremoto alla rinascita, in programma giovedì 23 settembre alle 17,30 sempre all’Auditorium di Santa Scolastica. Anche per quella è stata prevista la diretta Facebook e radiofonica e la trasmissione in tv.

