Rieti, Aps: "Calano i reclami e bollette meno care"

Aps risponede alle critiche del gruppo “Rieti città futura”. E lo fa con i numeri che il suo presidente Maurizio Turina snocciola. “ Per la prima volta dopo diversi anni, grazie all’impegno di Acqua Pubblica Sabina e ad una gestione del servizio idrico integrato che finalmente sta ponendo rimedio a innumerevoli criticità ereditate dalle precedenti gestioni, l’estate che si avvia a conclusione ha visto ridursi quasi a zero le emergenze e le criticità ricorrenti nel passato”. Parola agli investimenti. Ancora Turina.

Aps investe 12 milioni per 54 mila nuovi contatori intelligenti

“Questa positiva novità si inserisce in un quadro di investimenti, già avviati da Aps, che arriveranno a oltre 100 milioni di euro (al netto della possibile concessione dei contributi richiesti a Ministero Ambiente, sul Piano Invasi e Recovery Fund) entro il 2027, 36 dei quali destinati all’innovazione tecnologica, compresi 12 milioni per lo Smart Metering, i contatori intelligenti che elimineranno i consumi stimati, la cui installazione è iniziata proprio nel mese in corso nei primi 19 Comuni. Tutto ciò, evidentemente, deve essere sfuggito ad un gruppo consiliare del Comune di Rieti che recentemente ha attaccato a mezzo stampa la nostra società”. Rapporto con l’utenza come una priorità. “L’attenzione di Aps al rapporto con l’utenza è certificato da numeri e statistiche. Nel corso del 2021 – dal 1 gennaio al 30 giugno – la società ha gestito oltre 98mila utenze, inviando più di 164mila bollette che hanno visto una rettifica soltanto nel 2,3% dei casi e la presentazione di reclami soltanto nello 0,92% di casi”. Ottime prestazioni registrate, sempre nel periodo 1 gennaio / 30 giugno 2021, anche dal call center di Aps che ha ricevuto più di 43mila chiamate, gestendone oltre 38mila con un tempo medio di attesa limitato, inferiore ai 120 secondi.

“Insinuazioni infondate”. Aps replica dopo gli attacchi sulle assunzioni

“L’ennesimo attacco ad Aps è sorprendente per l’assoluta assenza di dati e fatti a supporto delle proprie tesi – dichiara il presidente, Maurizio Turina – Una delle accuse da respingere con determinazione è quella sui costi considerando che, come più volte dimostrato, la tariffa applicata da Aps è la più bassa del Lazio con un costo medio per abitante, nel 2020, di poco più di 155 euro a fronte dei 173 di Acea Ato2 (Roma), di 172 di Acqua Latina (Latina), di 176 di Acea Ato5 (Frosinone) e di 199 di Talete (Viterbo). I numeri e i fatti, oltre a certificare la bontà del percorso intrapreso, sono sufficienti a dimostrare che certi attacchi ad APS iniziano ad assumere i connotati della diffamazione rispetto ai quali riserviamo di tutelarci in ogni opportuna sede”.

Città Futura: "Aps incapace di gestire il servizio clienti"

