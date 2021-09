Rieti, piano d'assetto riserva monti della Duchessa. Voto unanime del consiglio regionale

16 settembre 2021 a

“Non posso che accogliere con grande favore l’approvazione del Piano d’assetto della Riserva naturale regionale “Montagne della Duchessa” con voto unanime da parte del Consiglio regionale non solo perché va a rafforzare le tutele in favore di una delle nostre aree naturali protette ma anche perché la convergenza politica su questo tema fa ben sperare circa la possibilità di raggiungere speditamente l’obiettivo di almeno il 30% di superficie regionale protetta, partendo dall’attuale circa 14% , come indicato dall’Agenda Onu 2030”. Le parole sono quelle di Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio.

“Parliamo di un’area di oltre 3.540 ettari in provincia di Rieti, molto varia da un punto di vista morfologico, in cui si parte da un'altezza di 950 metri sul livello del mare, con boschi misti di cerro, frassino, carpino, sorbo e acero, fino a oltre 2000, e che include al suo interno il lago della Duchessa, a quasi 1.800 metri sul livello del mare – prosegue Lombardi – Il voto di oggi è quasi un atto dovuto viste le norme nazionali ed europee che già ne riconoscevano l’importanza da un punto di vista naturalistico e la necessità di tutela. Nella Riserva naturale, infatti, sono presenti due Siti d'interesse comunitario (Sic) della Rete Natura 2000, individuati dal 2016 come Zona di conservazione speciale (Zcs) dall’allora Ministero dell'Ambiente. Inoltre, l'intera superficie della Riserva, ad eccezione di alcune zone della Valle Ruara, è stata riconosciuta dalla Commissione Europea e designata Zona di protezione speciale (Zps). Compiamo così un altro passo in avanti verso la tutela di quell’immenso Capitale naturale rappresentato dal sistema regionale dei Parchi del Lazio e dal suo inestimabile patrimonio di biodiversità e di servizi ecosistemici a beneficio anche dell’uomo”, conclude Lombardi.

Soddisfatto anche il presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri “L’approvazione del piano d'assetto della Riserva Montagne della Duchessa darà nuovo impulso e aprirà nuove possibilità per un territorio suggestivo e dalle enormi potenzialità. In consiglio regionale abbiamo fatto un lungo e accurato lavoro di ascolto di tutte le realtà che possono concorrere a uno sviluppo sostenibile di una zona ad alto pregio ambientale e che merita di essere conosciuta non solo a livello nazionale. Un ringraziamento doveroso a tutti i dipendenti e della Riserva che lavorano per conservare e preservare questo prezioso patrimonio, a tutti i colleghi consiglieri regionali che si sono prodigati per ottenere questo risultato importante ma soprattutto all’assessora regionale alla Transizione Ecologica, Roberta Lombardi”.

