Rieti Covid, il bollettino del 14 settembre: 4 nuovi casi e 13 guariti. I positivi sono 188

Quattro nuovi casi di positività al Covid-19 e 13 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di martedì 14 settembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: 2 a Fara in Sabina e 1 a Pescorocchiano. Si registrano 13 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Amatrice – (1) Castel S. Angelo – (1) Magliano Sabina – (1) Monteleone Sabino – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Posta – (1) Rocca Sinibalda.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 386. Totali tamponi eseguiti: 117.747. Numero totale positivi: 188.

L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato questa mattina, martedì 14 settembre, presso l’Istituto comprensivo Scuola G. Pallavicini a Roma ha fatto visita ai ragazzi in occasione della partenza del monitoraggio con i test salivari. I ragazzi sono stati accompagnati dalle insegnanti nel cortile esterno dove l’equipe degli operatori sanitari della Asl Roma 2 ha spiegato ai ragazzi, in modo semplice, in che cosa consiste il test e soprattutto che è un test non invasivo e indolore. Ogni provetta contenente un tampone è contrassegnata da un codice che identifica ogni singolo ragazzo che ha dato il consenso. Il tampone (come un cotton fioc) viene imbibbito (messo sotto la lingua e impregnato di saliva per 1 – 2 minuti) al termine il tampone viene fatto scorrere nella provetta e posto nel contenitore idoneo al trasporto per il materiale biologico per l’invio al laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Sandro Pertini. Contemporaneamente un operatore dell’equipe sanitaria fornisce al Referente Covid scolastico, ai genitori e agli insegnanti alcune informazioni e le modalità per l’autosomministrazione a domicilio del tampone salivare. Si prevede inoltre l’organizzazione di Webinar dedicati all’autosomministrazione a domicilio e alle comuni norme per la prevenzione del Covid.

