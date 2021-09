Rieti Covid, il bollettino del 13 settembre: nessun nuovo caso e 4 guariti

13 settembre 2021 a

Nessun nuovo caso e 4 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge nel bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di lunedì 13 settembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registrano 4 nuovi guariti: (3) Rieti – (1) Amatrice. Numero tamponi eseguiti: 47. Totali tamponi eseguiti: 117.361. Numero totale positivi: 197.

Prosegue spedita la Campagna vaccinale anti-Covid-19 della Asl di Rieti, che nella giornata odierna supera le 182.000 dosi di vaccino somministrate sul territorio della provincia di Rieti. Nel dettaglio sono 182.012 le dosi somministrate di cui 94.363 prime dosi (Pfizer 73.313, Moderna 4.720, AstraZeneca 16.330) e 87.649 seconde dosi (Pfizer 67.293, Moderna 3.772, AstraZeneca 14.276, J&J 2.308).

"Oggi primo giorno di scuola. Un grande in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che oggi iniziano l’anno scolastico. E un enorme grazie a voi e alle vostre famiglie per la pazienza, l’impegno e la responsabilità che avete dimostrato finora. Grazie anche ai docenti, ai dirigenti scolastici e al personale scolastico. Nel Lazio il tasso di vaccinazione del personale scolastico è al 97%, e questo ci darà maggiore serenità". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in un post su facebook. "Ora inizia un capitolo nuovo che ci riporta pian piano alla normalità dopo l’incubo del covid. Le lezioni in presenza e l’incontro con i compagni di classe ritrovati dopo tempo rendono questo inizio più speciale e significativo del solito. Facciamo di tutto per goderci la libertà di studiare e stare insieme! Forza! L’Italia ha bisogno di voi", conclude Zingaretti.

