Rieti Covid, il bollettino dell'11 settembre: 7 nuovi casi e 25 guariti

Sette nuovi casi e 25 guariti nelle ultime 24 ore, E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus deòòa Asl di Rieti di sabato 11 settembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (4), Pescorocchiano (1) e Poggio Moiano (2). Si registrano 25 nuovi guariti: (4) Rieti – (3) Amatrice – (1) Belmonte in Sabina – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (1) Cittaducale – (1) Cittareale – (2) Fara in Sabina – (2) Forano – (1) Greccio – (1) Montopoli in Sabina – (1) Nespolo – (2) Poggio Mirteto – (1) Rivodutri – (1) Torricella in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 410 tamponi. Totali tamponi eseguiti: 116.984. Numero totale positivi: 204.

Sono circa 4 su 10 gli adolescenti dai 12 ai 19 anni completamente vaccinati contro Covid-19. In vista dell’imminente ripresa della scuola, è uno dei dati riportati nel report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Sars-CoV-2 in Italia, aggiornato all’8 settembre. Dal ’V-Day’ del 27 dicembre all’8 settembre, fa il punto il rapporto, nel nostro Paese "sono state somministrate 80.013.442 (40.725.178 prime dosi e 39.288.264 seconde/uniche dosi) delle 91.758.318 dosi di vaccino finora consegnate. Nelle fasce di età 50-59, 60-69, 70-79, 80+, la percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale è superiore al 70% (rispettivamente 76,4%, 83,8%, 88,4% e 92,1%). Superiore al 60% è invece la copertura vaccinale per le altre fasce di età (40-49 68,0%; 39-39 62,2%; 20-29 64,8%), ad esclusione della fascia 12-19 la cui copertura vaccinale con due dosi si attesta" appunto al 40,1%. "In tutte le Regioni/Province autonome - rimarca ancora l’Iss - la copertura vaccinale della popolazione con età compresa fra i 12 e i 59 anni è maggiore del 60%, con una variabilità che va dal 60,4% della Pa di Bolzano al 72,3% nel Lazio, ad esclusione di Toscana e Sicilia, dove solo il 58% della popolazione in questa fascia di età ha completato il ciclo vaccinale".

