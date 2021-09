Rieti, fiera del peperoncino. Gli organizzatori: 3 milioni di indotto e oltre 5 mila presenze negli alberghi

Paola Corradini 11 settembre 2021 a

L’aria che si respira durante la conferenza stampa a chiusura della decima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, è di grande soddisfazione. Si tirano le somme e i numeri, come sottolineato dal presidente del Comitato organizzatore Livio Rositani, sono importantissimi. L’indotto complessivo supera i 2.5 milioni di euro, comprensivo dei costi per l’ospitalità, quasi 1000 persone negli alberghi cittadini e del Terminillo, per tutti i giorni dell’evento, per un totale di 5000 presenze. Stesso discorso per ristoranti, negozi, bar, locali. “Qualcuno ha detto che c’era poca cultura sfido chiunque a confermare quanto detto visto che abbiamo toccato tutti i campi con mostre, convegni, incontri politici e showcooking - dice Livio Rositani - cui si aggiunge lo Spazio Arte coordinato da Gianni Turina che ha raccolto 3500 euro finalizzata a raccogliere fondi per il restauro della Madonna di Sommati danneggiata dal sisma del 2016,”. E aggiunge: “Gli Showcooking nella splendida cornice dei Giardini del Vignola, curati dalla chef Fabrizia Ventura avevano 60 posti a sedere occupati tutti i giorni e molte sono le persone rimaste fuori. Abbiamo impiegato 40 persone al controllo dei varchi supportate da protezione civile Coc e forze dell’ordine. Sono state distribuite 5000 mascherine e utilizzati litri e litri di gel igienizzante. Un grazie anche alla Asm che ha lavorato sia nel comparto turistico che per la pulizia della città. Siamo stati presi da esempio e tutti si sono resi conto di come abbiamo lavorato tanto che il ministro Sileri in una nota ha sottolineato che Rieti va presa d’esempio per l’organizzazione di eventi. Vogliamo rassicurare chi palesava un rischio, che sono state adottate più misure di quelle previste”.

Il vice sindaco e assessore alle Attività produttive Daniele Sinibaldi sottolinea che “Rieti ha dato dimostrazione di serietà e compattezza con capacità di collaborazione e sinergia che ha prodotto risultati importanti. C’è stato anche un approccio diverso per la promozione del territorio visto che durante la Fiera abbiamo venduto prodotti turistici. L’ufficio Visit Rieti ha avuto 331 interazioni con i turisti che hanno preso informazioni e provenienti da Germania, Francia Emilia Romagna, Liguria, Campania, Umbria, Lombardia e Piemonte. 118 i tour venduti come le escursioni sul Terminillo che hanno registrato il tutto esaurito tutti i giorni. Un approccio nuovo che va ripetuto in tutte le attività per promuovere concretamente il territorio. Oggi iniziamo ad essere in grado di guardare avanti, Rieti si è mossa ed ha costituito una collaborazione che presenta l’alba di un territorio che ha tanto da offrire”.

Per il presidente di Federalberghi Michele Casadei e vice presidente del comitato organizzatore “L’indotto è quello che simboleggia il successo di un evento. Non era scontato il successo, ma questa scelta è nata dal coraggio di Livio Rositani che si è assunto con caparbietà le responsabilità affinché si facesse questa decima edizione che ha portato un indotto di oltre due milioni di euro non soltanto al settore alberghiero ma anche a quello della ristorazione e del commercio. Dimentichiamo chi ci ha attaccato e ripartiamo da questo seme per un futuro ancora più roseo”. Futuro cui si sta già lavorando come annunciato dal presidente di Ascom-Confcommercio Nando Tosti: “Uniti abbiamo ottenuto un risultato incredibile e inaspettato e per questo abbiamo deciso di organizzare altre manifestazioni durante l’anno. La soddisfazione è che ancora oggi i locali, gli standisti e i commercianti ci inviano messaggi di ringraziamento”.

