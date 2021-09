Rieti Covid, il bollettino del 10 settembre: morta anziana, 12 nuovi casi e 24 guariti

10 settembre 2021 a

Un decesso, 12 nuovi casi e 24 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di venerdì 10 settembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 12 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (3), Fara in Sabina (5), Magliano Sabina (2), Pescorocchiano (1) e Poggio Mirteto (1). Si registrano 24 nuovi guariti: (11) Rieti, (1) Antrodoco, (2) Cantalupo in Sabina, (1) Cittaducale, (3) Contigliano, (2) Montopoli in Sabina, (3) Rivodutri e (1) Rocca Sinibalda. Numero tamponi eseguiti: 316. Totali tamponi eseguiti: 116.574.

E' morta un'anziana di 79 anni in un ospedale di Roma. Il numero totale dei positivi si ridetermina in 222 perché 6 positivi sono stati presi in carico dalle Asl territoriali di competenza.

"La circolare emanata ieri dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute fa chiarezza su coloro che hanno contratto infezione da Sars-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino. Come avevamo richiesto, si stabilisce che chi ha avuto l’infezione entro il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino deve ricevere, il prima possibile, anche la seconda dose. Per chi invece ha contratto l’infezione oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose, la schedula vaccinale si intende completata, in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. Pertanto in questi casi è previsto il rilascio del Green pass". Lo scrive in una nota l’Unità di crisi della Regione Lazio. "Questa circolare - sottolinea l’Unità di crisi - viene incontro a situazioni che riguardano diverse migliaia di cittadini che erano rimasti nel limbo per un vulnus di indicazioni. La circolare è stata immediatamente diramata a tutte le strutture del Servizio sanitario regionale", conclude la nota.

