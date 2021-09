Rieti, ex sindaco e assessore di Magliano Sabina ricordano personaggi e storie di paese. I libri di Alfredo Graziani e Tino Pagliani

Simona Ruggeri 10 settembre 2021 a

Storie di maglianesi, di luoghi, memorie, ricordi e vita cittadina che si intrecciano nei racconti di Alfredo Graziani e di Ernesto - detto Tino - Pagliani. Questa sera, venerdì 10 settembre, alle 18, presso l’EcOstello di Magliano Sabina, si terrà la presentazione di due libri scritti da due maglianesi doc, compagni di scuola, amici di una vita che si confronteranno giocosamente su quanto scritto. È lo stesso Graziani, che è stato sindaco dal 2009 al 2019, che dichiara: “Non vi aspettate un incontro con due scrittori ma con una ‘fattispecie’ che hanno 'mbrattatu du foji spinti solu dall'amore, pi vicoli, strade e piazze de stu postu’. Non vi aspettate discorsi profondi su questa breve vita ma battute e aneddoti sulle persone che hanno percorso ‘lli vicoli, 'lle strade e piazze’”. “Com’erimio” di Graziani è il racconto in dialetto di storie di personaggi vissuti a Magliano, piccoli aneddoti che si legano a luoghi e a tempi passati. Il progetto di Alfredo Graziani nasce un po’ per caso, un po’ per passione. L’ex primo cittadino è noto alla comunità maglianese per aver scritto e portato in scena innumerevoli commedie natalizie, canzoni e, nell’ultimo anno, si è distinto sui social per la scrittura di brevi racconti in dialetto sui maglianesi di un tempo. Storie che ha voluto raccogliere poi in questo libro.

“Epitaffio per un uomo qualunque” di Pagliani, che è stato assessore alla cultura nella prima giunta Graziani, è invece un viaggio nel tempo, un album di fotografie e frammenti di vita. Lo scritto – come lo definisce l’autore stesso – è perlopiù la realizzazione di un desiderio di suo padre. Prende in esame un periodo che va dalla fine degli anni ’50 sino alla metà degli anni ’70 lasciando trasparire, seppure in controluce, la società maglianese di quei giorni e gli uomini che la formavano. I due lavori sono un po’ due facce della stessa medaglia: lo scritto di Pagliani più descrittivo, quello di Graziani più psicologico.

“L’assurdità della cosa – dichiara Pagliani – è che mentre noi oggi facciamo un tuffo nel passato, la cornice, gli eventi e i protagonisti all’ora erano tutti proiettati al futuro. Noi compresi”. L’evento si svolgerà nel giardino dell’EcOstello, nel rispetto di tutte le normative anti covid e i partecipanti dovranno avere “u passaggiu verde” – in majanese – ossia il Green Pass perché, come ribadisce Graziani, “un vaccinato può trasmettere l'infezione ma prima deve contagiarsi e il vaccino lo protegge dal contagio. Quindi chi si vaccina ostacola il diffondersi del virus e rende più sicura la comunità”. I due libri sono stati stampati presso Grafica Sabina, la tipografia dei fratelli Francesco e Umberto Urbanetti, e sono in vendita nelle edicole e nelle tabaccherie del paese. I proventi sono interamente devoluti alla Caritas locale.

