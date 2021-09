Rieti, fiera mercato del cavallo e vie della transumanza ad Amatrice

10 settembre 2021 a

a

a

Cavalli protagonisti. Da oggi a domenica, si svolgerà nella località di Torrita, la prima edizione della fiera mercato Amatrice a cavallo. Tre giorni dedicati interamente ai cavalli con sfilate di carri e carrozze, bancarelle, valutazioni ufficiali Caitpr e Anacaitpr e spettacoli equestri di vario genere. Una manifestazione che prevede anche la presenza di numerosi stand con prodotti tipici della gastronomia locale, butteri, show vari e giri di carrozze per grandi e piccini. In programma la sera spettacoli musicali con organetto, saltarello e musica country. E' prevista anche la degustazione degli spaghetti all'amatriciana. L'ingresso alla manifestazione è gratuito e sarà consentito nel rispetto delle normative anti Covid. Per informazioni sul programma completo: www.amatriceacavallo.it.

Bruno Vespa firma la prefazione della ristampa di "Alle pendici della Laga". Oggi la presentazione

Il Coordinamento Amatrice Transumanza presenta il sito internet e fa il punto sulle iniziative realizzate Domani e domenica, il Coordinamento Amatrice Transumanza, nel corso di alcuni eventi, presenterà le attività svolte e il sito: www.amatricetransumanza.it. Domani, alle ore 10, presso la Casa della Montagna di Amatrice, sarà presentato: “Lo Stazzo di Gorzano”, progetto di recupero dei muretti a secco, a cura dell'Associazione Laga Insieme Onlus, con momento musicale nel corso della mattinata. A seguire, alle ore 11,30 si svolgerà l’incontro con gli autori del libro “Amatrice in cartolina” Luigi Zaccheo e Luigi Sarallo; ad ogni partecipante sarà donata una copia del volume che racconta Amatrice e molte delle sue Ville per immagini, così come si presentavano nel corso del Novecento. Una sezione del volume è dedicata alla Transumanza. Alle ore 15, presso la frazione Cornillo Nuovo di Amatrice, si svolgerà l’attesa inaugurazione dell'Antica Fonte con ciaramelle e suoni della tradizione.

x 1 / 5



Domenica invece, sempre presso la Casa della Montagna di Amatrice, sarà presentato il sito www.amatricetransumanza.it. A seguire, alle ore 11,30 si svolgerà l’illustrazione dei progetti realizzati dal Coordinamento e di quelli in via di realizzazione. Il Coordinamento Amatrice Transumanza , nella sua attività, si avvale anche della preziosa collaborazione del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e della Regione Lazio.

Triplicati i cantieri nell'area del cratere. Decolla la ricostruzione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.