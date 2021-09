Rieti, green pass e lavoro: resta il nodo dei costi

M. P. 10 settembre 2021 a

“Se si vuole utilizzare il green pass all’interno delle aziende il costo dei tamponi sia a carico delle stesse perché non si è mai visto che quando si parla di sicurezza sul lavoro la spesa venga pagata dai lavoratori”. Il segretario nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, lancia il guanto di sfida a Confindustria che a stretto giro risponde picche declinando ogni responsabilità che, semmai, è il Governo a doversi assumere. L’uso del certificato verde continua a dividere, anche a livello locale. Il segretario della Uil Rieti, Alberto Paolucci, in linea con il numero uno del sindacato, è fermamente convinto del fatto che non siano i lavoratori a doverselo pagare – nel caso dovessero sostenere la spesa per il tampone - qualora diventasse obbligatorio nei luoghi di lavoro.

“Sono le aziende a doversene fare carico perché non tutti i costi possono essere scaricati sui lavoratori – dice – che d’ora in avanti non verranno più pagati nel caso contraggano il Covid e restino a casa per la quarantena. I datori di lavoro o lo Stato se ne assumano la responsabilità”. Enza Bufacchi, direttrice della Cna Rieti, auspica che “datrici e datori di lavoro tutti si vaccinino, così come i lavoratori, in maniera tale che il Green Pass venga rilasciato; diversamente, non è giusto che un datore di lavoro paghi per l’indisponibilità del lavoratore a vaccinarsi: in questo caso è lo Stato a dover trovare una soluzione”. Confartigianato Rieti, attraverso il direttore Maurizio Aluffi, si schiera dalla parte delle aziende e di Confindustria: “Le imprese non possono farsi carico anche della spesa del tampone dovendo già sostenerne molte altre, ad esempio quella per l’acquisto delle mascherine e per tutte le procedure messe in atto dall’anno scorso contro il Covid: non si può chiedere loro di sobbarcarsi questo ulteriore onere anche perché, ricordo, molte di loro stanno ancora subendo pesantemente gli effetti della pandemia”.

L’auspicio del direttore di Federlazio Rieti, Davide Bianchino, è che la certificazione di avvenuta vaccinazione possa essere estesa anche nei luoghi di lavoro. “Anzi – sostiene -, soprattutto all’interno delle aziende. E’ inutile accanirsi sull’obbligo del Pass nelle mense se prima non si chiarisce cosa prevedere per le imprese dove i lavoratori passano moltissime ore a contatto tra loro e quindi il rischio fisiologico di un eventuale contagio è maggiore”. Più ampio il discorso su chi debba farsi carico del costo del tampone. “Comprendiamo la tutela dei lavoratori da parte dei sindacati – aggiunge -, ma allo stesso tempo non è possibile pensare che ogni costo derivato da questa pandemia ricada sugli imprenditori che già si sono fatti carico di molti oneri dovuti alle disposizioni anti Covid; senza contare la contrazione del lavoro subita”. Secondo Bianchino è perciò necessario che il Governo faccia la propria parte intervenendo in maniera energica per trovare subito la soluzione più adatta. “Ricordiamo – conclude – che il vaccino, al momento, è l’unica soluzione a nostra disposizione per evitare un ritorno pesante dei contagi e il Green Pass in azienda è quindi un’opportunità da prendere seriamente in considerazione”.

