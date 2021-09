Rieti Covid, il bollettino del 9 settembre: 6 nuovi casi e 11 guariti

09 settembre 2021 a

a

a

Coronavirus, 6 nuovi casi e 11 guariti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di giovedì 9 settembre. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (1), Pescorocchiano (2) e Poggio Moiano (1).

Coronavirus, morto anziano di 89 anni. I nuovi casi sono 21

Si registrano 11 nuovi guariti: (2) Rieti – (1) Casperia – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (2) Montopoli in Sabina. Numero tamponi eseguiti: 295. Totali tamponi eseguiti: 116.258. Numero totale positivi in provincia di Rieti: 241.

Coronavirus, 14 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I guariti sono 26

Nell’ambito del Piano Scuole Sicure, in vista del nuovo anno scolastico, la Asl di Rieti, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti ha organizzato, per domani, venerdì 10 settembre, a partire dalle ore 9:00, presso l’aula Magna aziendale di via del Terminillo, il primo incontro informativo e formativo aperto esclusivamente ai dirigenti scolastici e ai referenti covid19 degli Istituti scolasti del territorio della provincia di Rieti. L’incontro, vedrà la partecipazione, per i saluti istituzionali, della Direzione Aziendale della Asl di Rieti, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti e dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Rieti. L’incontro sarà incentrato su alcuni temi specifici per un rientro a scuola in sicurezza, con interventi mirati a cura del personale sanitario della Asl di Rieti che si occupa, per il secondo anno consecutivo, della prevenzione e del contrasto della pandemia da Covid-19 negli Istituti scolastici del territorio della provincia di Rieti.

Sempre più giovani positivi. L'appello della Asl ai genitori: "Fateli vaccinare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.