Rieti, Lazio Pride: no al patrocino del Comune. “Cicchetti non rispetta le differenze”

Il mancato patrocinio del Comune al Gay pride in programma sabato a Rieti confermato dal sindaco Cicchetti in una intervista al Corriere di Rieti ha finito con il sollevare non poche polemiche. Associazioni di categoria, partiti e personaggi pubblici hanno criticato la scelta del sindaco e della giunta così come non è mancata la replica degli organizzatori del Rieti Lazio Pride. “L’assenza del patrocinio, che ricordiamo simboleggia la città e non il colore politico, per noi significa scegliere di non rappresentare le persone Lgbt+ (lesbiche, gay, bisex e trans) e non garantire pari dignità a tutte le cittadine e tutti i cittadini del capoluogo reatino - affermano Domenico Di Cesare, portavoce Lazio Pride, Lucia Caponera, portavoce Lazio Pride e Tobias Cornia, portavoce Lazio Pride -. Ma siamo certi che Rieti sia pronta ad ospitare la manifestazione e, insieme ad altre 20 città d’Italia nel 2021, ribadirà l’importanza dei Pride di provincia, dove oggi c’è più necessità di sostenere le persone Lgbt+. Non esiste rispetto per le differenze senza patrocinio” concludono.

Per ora sono diversi i patrocini, a partire da quelli della Regione Lazio e di diversi comuni del Reatino, pervenuti alla manifestazione che si terrà sabato alle ore 16 in piazza Mazzini. Nel dibattito è intervenuto anche la federazione provinciale di Sinistra Italiana che sottolinea come il sindaco “non solo non dà il patrocinio all’iniziativa ma, anzi, inveisce in maniera subdola contro gli organizzatori, dichiarando che detesta tutte le esibizioni, che siano di machismo o di altro tipo. Siamo veramente al caricaturale tipico della peggiore destra; quella arcaica e patriarcale. Il sindaco, che oggi dichiara di detestare tutte le esibizioni, è lo stesso che, quando era consigliere regionale si schierò a favore dell’intitolazione di una via al gerarca fascista Pavolini, da egli definito intellettuale, operatore di cultura, ministro, caduto per le sue idee e non ha mai speso una parola per condannare le esibizioni dichiaratamente fasciste di alcuni gruppuscoli reatini”.

Per Sinistra italiana Cicchetti “è ancora in tempo a cambiare idea e venga in piazza, assieme a tante e tanti giovani, per un pomeriggio allegro e civile” conclude Sinistra Italiana. Eleonora Mattia, presidente IX Commissione Pari Opportunità Consiglio Regione Lazio reputa molto grave “il rifiuto del patrocinio da parte del Comune di Rieti a una manifestazione come il Lazio Pride che rappresenta un appuntamento consolidato di condivisione e gioia per i cittadini e le cittadine laziali. Ancora più grave che nelle parole del Sindaco Cicchetti riecheggi una retorica antica che nasconde volontà di neutralizzare diseguaglianze e discriminazioni. Desidero esprime la massima vicinanza ad Arcigay e tutti gli organizzatori del Lazio Pride". Anche Tiziana Buldini, attrice reatina, ha voluto esprime solidarietà alla manifestazione del Rieti Lazio Pride e tramite i social ha rivolto un appello al sindaco Antonio Cicchetti: “Ci ripensi, sempre dalla parte dei diritti”.

