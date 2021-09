Rieti, scuole senza presidi. Il sottogresegretario Rossano Sasso incontra i sindaci

07 settembre 2021 a

Si terrà domani, mercoledì 8 settembre, alle ore 16, l’incontro con il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, in merito alla mancata assegnazione dei dirigenti di ruolo nei plessi scolastici della Provincia di Rieti, alcuni dei quali contano più di mille studenti. L’incontro si svolgerà da remoto e vedrà la partecipazione dei sindaci di Antrodoco, Cittaducale, Cittareale, Contigliano, Fara in Sabina, Leonessa, Magliano Sabina, Montasola, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Torricella, e del Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse. “Grazie al sottosegretario Sasso per aver accolto la nostra richiesta di confronto, ai Sindaci della Provincia di Rieti e al Presidente Calisse, perché insieme stiamo portando all’attenzione delle istituzioni nazionali una problematica determinante per il buon funzionamento e la sicurezza delle nostre scuole”. Lo rende noto il Sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo.

