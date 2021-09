Rieti, Lazio Pride. Il sindaco Cicchetti chiude la porta: “Nessun patrocinio dal Comune”

Alessandro Toniolli 08 settembre 2021 a

Lazio Pride a Rieti, il sindaco Antonio Cicchetti “io non patrocino manifestazioni del genere. Io rispetto le persone per quello che sono e per quello che valgono, non per l’orientamento sessuale che hanno o per il colore della pelle, e sono tutte cose che ho dimostrato già, non ho bisogno di dimostrare niente”. La risposta alla domanda di patrocinio è un no perentorio, ma molto argomentato. “Io sono contrario a questo tipo di manifestazioni. Il problema dell’orientamento sessuale non mi riguarda. Io guardo alle persone, mi interesso delle persone, non del loro orientamento sessuale. Però detesto le esibizioni, che siano di machismo o di altro tipo. Non ho capito poi perché questa gente va in cerca di sostegni: hanno la piazza, dicono quello che gli pare perché nessuno li censura, nessuno li perseguita, quale è il problema? Io ho amici di una vita che hanno un orientamento sessuale diverso dal mio, questo non li allontana da me né li avvicina di più, perché io bado alla persona, la mia campagna elettorale aveva lo slogan “prima le persone”. Il resto è esibizione. Io ricordo il gesto di disgusto di Piero Fassino durante una manifestazione durante la quale peraltro portava la fascia tricolore. Quel tipo di esibizioni non mi interessano, né tantomeno posso gratificarle. Io non patrocinio manifestazioni del genere”.

Il riferimento è al 2015 quando Piero Fassino, allora sindaco di Torino, sfilò nel corteo del gay Pride nella sua città, ma negò la foto insieme ad una Drag Queen, spiegando che sarebbe stata oggetto di strumentalizzazioni. Ma i riferimenti di Cicchetti sono anche altri “Giulio Cesare, da quello che sappiamo, era bisessuale, e ne conserviamo una memoria straordinaria, Thomas Mann aveva un orientamento omosessuale, Luchino Visconti altrettanto, il suo allievo Franco Zeffirelli, tutta gente che avrebbe detestato manifestazioni di questo genere. Mishima è uno degli idoli, dei patriarchi della destra radicale, aveva un orientamento sessuale differente dal mio, questa cosa non mi fa né caldo né freddo. Il problema è l’esibizione che abbiamo visto in giro per l’Italia. Mi auguro che questa manifestazione abbia una impostazione differente. E quindi meriti la volta prossima di essere patrocinata. Se siamo al carnevale fuori tempo non sono d’accordo”.

Molto meno netto il presidente della Provincia Mariano Calisse “l’evento è autorizzato e si farà. Nulla in contrario a che si faccia l’evento, patrocinio significa condividere i contenuti dell’evento stesso, che dalla presentazione mi sembrano poco chiari. Nulla osta al patrocinio di tutto quello che riguarda la parte dei convegni, ma non so ancora che tipo di sfilata o manifestazione si farà, sto capendo, anche in relazione agli altri impegni, e poi vedremo”. Rispetto al Lazio Pride si rompe quindi un silenzio che si stava facendo fragoroso e che i gruppi di opposizione nel Consiglio Comunale del capoluogo avevano commentato così “evidentemente, in tema di diritti, si sceglie di tacere, quasi a voler evitare di parlarne per non dare risalto all’evento".

