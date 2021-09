Rieti Covid, morto anziano di 89 anni. I nuovi casi sono 21 e i guariti 40

07 settembre 2021 a

a

a

Un morto, 21 nuovi casi di positività e 40 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Viterbo di martedì 7 settembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 21 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (3), Amatrice (1), Cantalice (2), Cantalupo in Sabina (6), Cottanello (1), Fara in Sabina (1), Forano (2), Magliano Sabina (2), Montenero in Sabina (2) e Stimigliano (1).

Video su questo argomento Vaccino: Figliuolo: raggiunto l'80% nelle prime somministrazioni TMNews



Si registrano 40 nuovi guariti: (15) Rieti – (1) Amatrice – (1) Borgo Velino – (1) Casperia – (4) Castel S. Angelo – (3) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (1) Contigliano – (2) Fara in Sabina – (2) Forano – (3) Pescorocchiano – (2) Poggio S. Lorenzo – (1) Rivodutri – (2) Rocca Sinibalda – (1) Selci. Numero tamponi eseguiti: 517. Totali tamponi eseguiti: 115.526. Si registra 1 decesso: un uomo di 89 anni (struttura sanitaria Roma). Numero totale positivi in provincia di Rieti: 258.

Covid, l'allarme di Figliuolo: "Preoccupazione per quasi due milioni di 50-59enni non vaccinati"

Questa mattina c'è stata la visita del generale Francesco Paolo Figliuolo all'hub vaccinale di Passo Corese nel centro Amazon. Il commissario straordinario per le'emergenza coronavirus - si legge in una nota dell’ufficio stampa della struttura commissariale - ha sottolineato l’importanza delle sinergie tra pubblico e privato nell’ambito della campagna vaccinale, che ha superato quota 79,5 milioni di somministrazioni. "Oggi abbiamo superato l’80 per cento di prime somministrazioni per la popolazione over 12, e siamo quindi sicuri che a fine settembre raggiungeremo l’80 per cento di vaccinati, cioè 43,2 milioni di persone. La campagna comunque continuerà e i motori non si spegneranno il primo ottobre", ha dichiarato il commissario. "Ci sono delle preoccupazioni per quel milione e 800mila 50-59enni che ancora non si sono vaccinati e anche se abbiamo raggiunto l’82% delle prime inoculazioni questo potrebbe non bastare. Il mio appello è a queste persone", ha concluso.

Il commissario Figliuolo in visita all'hub Amazon di Passo Corese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.